जबलपुर में मौसेरे भाई से छात्रा की नजदीकी बनी हत्या की वजह, फोन पहुंचा और कार बन गई हथियार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में युवक और छात्रा को कार से कुचलकर मौत के घाट उतारने के मामले में अब हत्या की वजह को लेकर नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मुख्य आरोपी अनिल लोधी को जागृति महलोनियां (छात्रा) का अपने मौसेरे भाई प्रशांत लोधी से बातचीत करना पसंद नहीं था।

बीच दूरी बढ़ी तो प्रशांत के संपर्क में आ गई जागृति पहले अनिल से बातचीत करती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच दूरी बढ़ गई और वह प्रशांत के संपर्क में आ गई। यही बात अनिल को खटकने लगी थी। जागृति से बात बंद होने के बाद अनिल की एक अन्य युवती से दोस्ती हो गई थी।