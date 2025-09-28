मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बालाघाट में दर्दनाक हादसा... जोरदार टक्कर में पांच माह की गर्भवती की मौत, पति घायल

    Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकोड़ी और डोंगरिया के बीच अजय की बाइक की टक्कर रोड के बीचो-बीच खड़ी कार क्रमांक- सीजी 04 क्यूजे 7049 से हो गई। कार के पिछले हिस्से से मोटर साइकिल टकराने से अजय, पत्नी दीपा और बालक हार्दिक दूर जा गिरे। दीपा सिर के बल गिर पड़ी। गंभीर हालात में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 02:42:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 02:42:21 PM (IST)
    बालाघाट में दर्दनाक हादसा... जोरदार टक्कर में पांच माह की गर्भवती की मौत, पति घायल
    बालाघाट में दर्दनाक हादसा।

    HighLights

    1. एकोड़ी-डोंगरिया के बीच हुई सड़क दुर्घटना में महिला की मौत
    2. इस दर्दनाक हादसे में पांच माह की गर्भवती महिला की हुई मौत
    3. रिश्ता तय करने के लिए वह परिवार के साथ आया था ससुराल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। राष्ट्रीय राजमार्ग में रविवार सुबह ग्राम एकोड़ी-डोंगरिया के बीच हुई सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। मृतका पांच माह की गर्भवती थी। हादसे में महिला के पति को गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार, गोंदिया जिले के कटंगीकला के रहने वाला अजय पिता जयचंद मुसकुसरे (28) अपनी पत्नी दीपा मुसकुसरे (30) और दो वर्षीय पुत्र हार्दिक के साथ मोटरसाइकिल से बिरसोला (लालबर्रा) अपने ससुराल आया था।

    अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

    रविवार को परिवार के साथ कटंगीकला लौटते वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकोड़ी और डोंगरिया के बीच अजय की बाइक की टक्कर रोड के बीचो-बीच खड़ी कार क्रमांक- सीजी 04 क्यूजे 7049 से हो गई। कार के पिछले हिस्से से मोटरसाइकिल टकराने से अजय, पत्नी दीपा और बालक हार्दिक दूर जा गिरे। दीपा सिर के बल गिर पड़ी। गंभीर हालात में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    यह भी पढ़ें- ग्वालियर में गरबे के कार्यक्रम में फर्जी पहचान से घुसे मुस्लिम युवक, मचा हंगामा

    परिवार के साथ आया था ससुराल

    अजय ने बताया कि वह उसके साले महेंद्र दखन्नवार की शादी जुड़ने वाली थी। रिश्ता तय करने के लिए वह परिवार के साथ ससुराल आया था। शादी तय होने में समय था और सोमवार को गोंदिया के एक अस्पताल में पत्नी की सोनोग्राफी करानी थी। इसलिए वह अपने घर लौट रहा था। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार चालक ने सड़क पर बीचो-बीच अपनी कार खड़ी रखी थी, जिसे देखकर हड़बड़ा गया और हादसा हो गया। बताया गया कि अजय गोंदिया जिला परिषद के डिप्टी सीईओ का निजी चालक है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.