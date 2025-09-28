बालाघाट में दर्दनाक हादसा... जोरदार टक्कर में पांच माह की गर्भवती की मौत, पति घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। राष्ट्रीय राजमार्ग में रविवार सुबह ग्राम एकोड़ी-डोंगरिया के बीच हुई सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। मृतका पांच माह की गर्भवती थी। हादसे में महिला के पति को गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार, गोंदिया जिले के कटंगीकला के रहने वाला अजय पिता जयचंद मुसकुसरे (28) अपनी पत्नी दीपा मुसकुसरे (30) और दो वर्षीय पुत्र हार्दिक के साथ मोटरसाइकिल से बिरसोला (लालबर्रा) अपने ससुराल आया था।

अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत रविवार को परिवार के साथ कटंगीकला लौटते वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकोड़ी और डोंगरिया के बीच अजय की बाइक की टक्कर रोड के बीचो-बीच खड़ी कार क्रमांक- सीजी 04 क्यूजे 7049 से हो गई। कार के पिछले हिस्से से मोटरसाइकिल टकराने से अजय, पत्नी दीपा और बालक हार्दिक दूर जा गिरे। दीपा सिर के बल गिर पड़ी। गंभीर हालात में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।