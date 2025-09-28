बालाघाट में दर्दनाक हादसा... जोरदार टक्कर में पांच माह की गर्भवती की मौत, पति घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। राष्ट्रीय राजमार्ग में रविवार सुबह ग्राम एकोड़ी-डोंगरिया के बीच हुई सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। मृतका पांच माह की गर्भवती थी। हादसे में महिला के पति को गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार, गोंदिया जिले के कटंगीकला के रहने वाला अजय पिता जयचंद मुसकुसरे (28) अपनी पत्नी दीपा मुसकुसरे (30) और दो वर्षीय पुत्र हार्दिक के साथ मोटरसाइकिल से बिरसोला (लालबर्रा) अपने ससुराल आया था।
रविवार को परिवार के साथ कटंगीकला लौटते वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकोड़ी और डोंगरिया के बीच अजय की बाइक की टक्कर रोड के बीचो-बीच खड़ी कार क्रमांक- सीजी 04 क्यूजे 7049 से हो गई। कार के पिछले हिस्से से मोटरसाइकिल टकराने से अजय, पत्नी दीपा और बालक हार्दिक दूर जा गिरे। दीपा सिर के बल गिर पड़ी। गंभीर हालात में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
यह भी पढ़ें- ग्वालियर में गरबे के कार्यक्रम में फर्जी पहचान से घुसे मुस्लिम युवक, मचा हंगामा
अजय ने बताया कि वह उसके साले महेंद्र दखन्नवार की शादी जुड़ने वाली थी। रिश्ता तय करने के लिए वह परिवार के साथ ससुराल आया था। शादी तय होने में समय था और सोमवार को गोंदिया के एक अस्पताल में पत्नी की सोनोग्राफी करानी थी। इसलिए वह अपने घर लौट रहा था। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार चालक ने सड़क पर बीचो-बीच अपनी कार खड़ी रखी थी, जिसे देखकर हड़बड़ा गया और हादसा हो गया। बताया गया कि अजय गोंदिया जिला परिषद के डिप्टी सीईओ का निजी चालक है।