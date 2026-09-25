बालाघाट में विसर्जन के दौरान खतरा नहीं समझ सके, डूबने दो युवकों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा गणेश विसर्जन दो परिवारों के लिए मातम में बदल गया। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई। होमगार्ड वएसडीईआरएफ टीम मौके पर पहुंची पहली घटना किरनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोरवाही की है। यहां दोपहर गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने गए 17 वर्षीय तन्मय गिरी पिता बालगिरी गोस्वामी गहरे पानी में जाने से तालाब में डूब गया। सूचना पर डीआरसी केंद्र किरनापुर से होमगार्ड और एसडीईआरएफ की टीम मौके पर पहुंची।

किशोर के शव को तालाब से बाहर निकाला टीम प्रभारी भीष्म सिंह सूर्यवंशी के नेतृत्व में नायक यशवंत राव गभने, सैनिक संवदलाल राहंगडाले, चेतन, संजय चौधरी, योगेश बघेल,परसराम कोकोटे, हीरालाल टेकाम,करण सिंह वल्के और चितेश्वर राहंगडाले ने बारिश के बीच करीब एक घंटे तक सघन सर्चिंग कर किशोर के शव को तालाब से बाहर निकाला और पुलिस को सौंपा।