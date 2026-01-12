आमंत्रण पत्र से गायब हुआ नाम, तो जनता के बीच नीचे जाकर बैठ गए विधायक, मंत्री प्रहलाद पटेल ने दूर की नाराजगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, वारासिवनी। जनपद पंचायत वारासिवनी के नवीन कार्यालय भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम में सोमवार को उस समय विचित्र स्थिति निर्मित हो गई, जब क्षेत्रीय विधायक विवेक 'विक्की' पटेल प्रोटोकॉल के उल्लंघन से नाराज होकर मंच के बजाय जनता के बीच जाकर बैठ गए। अधिकारियों की भारी चूक और आमंत्रण पत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नाम गायब होने पर विधायक का यह मौन विरोध कार्यक्रम स्थल पर चर्चा का विषय बना रहा।

आमंत्रण पत्र से गायब थे स्थानीय जनप्रतिनिधि विवाद की मुख्य जड़ प्रशासन द्वारा छपवाया गया वह आमंत्रण पत्र था, जिसमें प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई थीं। कार्ड में मुख्य अतिथि के रूप में केवल मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का नाम दर्ज था। ताज्जुब की बात यह थी कि इसमें न तो क्षेत्रीय विधायक का नाम था, न सांसद का और न ही जनपद व जिला पंचायत अध्यक्ष का। यहां तक कि कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए भी किसी का नाम नहीं दिया गया था। अपने और अन्य जनप्रतिनिधियों के इस अपमान से क्षुब्ध होकर विधायक पटेल ने भूमिपूजन कार्यक्रम से दूरी बना ली और सीधे पंडाल में आम जनता के बीच कुर्सी लगाकर बैठ गए।