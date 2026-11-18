मुरारी सोनी, ओझर। आखिरकार ढाई दशक से जाम की समस्या से जूझ रहे ओझर नगरवासियों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। लंबे इंतजार के बाद ओझर में सात किलोमीटर लंबे बायपास मार्ग के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति (एसएससी) ने 41 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत से बनने वाले बायपास को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसके साथ ही गवाघाटी से ओझर तक करीब तीन किलोमीटर लंबे संकरे सिंगल रोड को भी टू-लेन में परिवर्तित किया जाएगा। दोनों सड़कों के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित होने की उम्मीद है। 40 गांवों व नागलवाड़ी जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत बायपास की स्वीकृति से ओझर सहित आसपास के करीब 40 गांवों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं शिखरधाम नागलवाड़ी जाने वाले श्रद्धालुओं, सब्जियों के परिवहन में लगे वाहनों तथा अन्य व्यावसायिक भारी वाहनों को नगर के भीतर लगने वाले जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे नगर के मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव भी कम होगा।