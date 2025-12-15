पेयजल लाइन टूटने का अनोखा विरोध, भाजपा नेता ने निर्माण कंपनी को दिए गुलदस्ता, कहा- लेटलतीफी नहीं जल्द करें काम

मेरी खबरें
    Barwani News: शहर में इन दिनों सीवरेज लाइन डालने का कार्य जारी है। इस दौरान आए दिन पेयजल की लाइन टूट रही है। सोमवार सुबह झंडा चौक में शिव मंदिर के सामने गड्ढे खोदने के दौरान फिर मुख्य पेयजल लाइन टूट गई। इसके बाद वार्ड के भाजपा पार्षद प्रतिनिधि अमित उपाध्याय और प्रमोद गहलोत ने अनोखा विरोध जताया।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 04:32:18 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 04:32:18 PM (IST)
    1. बड़वानी में सीवरेज कार्य से फिर टूटी पेयजल की लाइन
    2. भाजपा नेताओं ने गुलदस्ता देकर जताया अनोखा विरोध
    3. जनप्रतिनिधियों ने कर्मियों से कहा- जल्द दुरुस्ती कार्य करें

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शहर में इन दिनों सीवरेज लाइन डालने का कार्य जारी है। इस दौरान आए दिन पेयजल की लाइन टूट रही है। सोमवार सुबह झंडा चौक में शिव मंदिर के सामने गड्ढे खोदने के दौरान फिर मुख्य पेयजल लाइन टूट गई। इसके बाद वार्ड के भाजपा पार्षद प्रतिनिधि अमित उपाध्याय और प्रमोद गहलोत ने अनोखा विरोध जताया।

    फूलों का गुलदस्ता देकर जताया विरोध

    भाजपा पार्षद प्रतिनिधियों ने सीवरेज कार्य कर रहे कर्मचारियों को गुलाब के फूलों का गुलदस्ता देकर टूटे पाइप को जल्द जोड़ने का निवेदन किया। सीवरेज कार्य कर रहे जिम्मेदारों ने तत्काल सुधार का आश्वासन दिया। पार्षद प्रतिनिधि अमित उपाध्याय ने कहा कि हमारे द्वारा कार्य का विरोध नहीं है। क्योंकि सीवरेज लाइन के विकास कार्य के दौरान सड़क खोदी जा रही हैं, इस दौरान पाइप लाइन टूटना लाजमी हैं। निर्माण कंपनी के लोग भी बाहर से आकर यहां दिन-रात काम रहे हैं।


    बीते कई दिन से क्षेत्र में हो रहा है काम

    अगर लाइन टूटती हैं तो निर्माण कंपनी ने स्टाफ में नए पाइप रखना चाहिए और तत्काल दुरुस्ती करना चाहिए। इसमें लेटलतीफी नहीं होना चाहिए। ताकि आमजन को पेयजल प्रदाय में समस्या न आए। बीते कई दिन से क्षेत्र में यह कार्य हो रहा हैं। गत दिनों पेयजल लाइन जोड़ने में देरी हुई थी। अब फिर लाइन टूटी हैं, इसलिए हमने कंपनी कर्मियों को फूल देकर निवेदन किया हैं कि सीवरेज के पाइप बिछाओ और चेंबर बनाओ, लेकिन जहां लाइन टूटे, उसे समय पर दुरुस्ती की जाए।

    एक दिन पूर्व हुआ था खासा हंगामा

    बता दें कि उक्त स्थान पर बीते पांच दिन से पेयजल लाइन टूटी होने पर रविवार को नपा नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह जाधव और अन्य पार्षदों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। जिसके बाद ढाई घंटे में ही लाइन जोड़ने का काम किया गया। हालांकि सोमवार सुबह फिर सड़क खोदने के दौरान आगे की पेयजल लाइन टूट गई। लाइन जल्द दुरुस्त नहीं की गई, तो मंगलवार को क्षेत्र में पेयजल प्रदाय का टर्न होने से रहवासियों को दिक्कत आना तय है।

