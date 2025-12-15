मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 03:45:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 03:45:52 PM (IST)
    रतलाम में अतिक्रमण हटाने का भारी विरोध, प्रदर्शनकारियों ने किया 3 घंटे तक चक्काजाम, पुलिस की समझाइश के बाद खुली रोड
    रतलाम में अतिक्रमण हटाने का भारी विरोध।

    HighLights

    1. मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन से अतिक्रमण हटाने का विरोध
    2. रतलाम–शिवगढ़ रोड पर 3 घंटे चक्काजाम, समझाने के बाद हटे
    3. प्रशासन ने प्रभावित लोगों को लखनगढ़ में शिफ्ट करने की योजना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क (निवेश क्षेत्र) की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को सोमवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जिन लोगों के मकान तोड़े जाने हैं, उन्होंने रतलाम-शिवगढ़ रोड पर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों के सड़क पर धरने पर बैठ जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया।

    अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध

    सुबह करीब 10:30 बजे प्रशासनिक अमला बुलडोजर व मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचा। जैसे ही कार्रवाई की तैयारी शुरू हुई, आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी करते हुए चक्काजाम कर दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके से करीब एक किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग कर वाहनों का प्रवेश रोक दिया।


    naidunia_image

    रतलाम-शिवगढ़ रोड पर 3 घंटे चक्काजाम

    मौके पर भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम आर्ची हरित, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर सहित अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर समझाइश दी। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद 2 बजे चक्काजाम खुलवाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने आगे की कार्रवाई जारी रखी।

    करीब 13 हेक्टेयर जमीन खाली कराने की कार्रवाई

    मालूम हो कि प्रशासन मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की करीब 13 हेक्टेयर जमीन खाली कराने की कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले रविवार को भी प्रशासनिक अमला बिबड़ौद पहुंचा था। यहां करीब 30 मकान और 30 ईंट भट्ठों को हटाया जाना प्रस्तावित है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को करीब 8 किलोमीटर दूर लखनगढ़ में शिफ्ट करने की योजना बनाई है, जिसका स्थानीय लोग अव्यवस्थाओं का हवाला देकर लगातार विरोध कर रहे हैं।

    naidunia_image

    फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में

    प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे पिछले 30 से 40 वर्षों से यहां रह रहे हैं। इससे पहले वे रतलाम शहर में अमृत सागर तालाब के किनारे निवास करते थे, जहां से प्रशासन ने उन्हें हटाकर बिबड़ौद में बसाया था। अब यहां से भी उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जिससे वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और प्रशासनिक कार्रवाई जारी है।

    naidunia_image

    न्यायालय ने 37 अपीलें की खारिज

    शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि गांव बिबड़ोद की शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में दायर 37 अपीलों को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप रतलाम हेतु आवंटित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 506/1 पर अतिक्रमण के मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने यह आदेश पारित किया।

    सूचना पत्र जारी कर हटाने की कार्रवाई की जा रही

    शासन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप रतलाम के लिए यह भूमि उद्योग स्थापना कार्य हेतु आवंटित की गई है। ईंट भट्टों के संचालन के लिए संबंधित लोगों को दूसरे स्थान पर भूमि भी आवंटित की गई है तथा सभी अतिक्रमणकर्ताओं को विधिवत सूचना पत्र जारी कर हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

    naidunia_image

    कोर्ट ने भी कार्रवाई को बताया सही

    न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि शासन द्वारा विधि अनुसार एवं विधिवत सूचना देकर कार्रवाई की जा रही है और यह कार्य लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। इसी आधार पर 37 वादियों की ओर से दायर अपीलों को निरस्त कर दिया गया।

