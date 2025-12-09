बड़वानी में हादसा: डंपर की चपेट में आया स्कूटी सवार, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शहर के कुक्षी बायपास पर आशाग्राम फाटे के समीप मंगलवार सुबह करीब 10 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस दौरान स्कूटी सवार युवक डंपर के पिछले पहियों की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उक्त डंपर को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है।

कोतवाली पुलिस के अनुसार शहर के भगवान नगर निवासी क्षितिज शर्मा स्कूटी से जा रहे थे, तभी डंपर के पिछले पहिए की चपेट में आ गए। घटना इतनी वीभत्स थी कि शव का आधा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। शव को पीएम के लिए भिजवाने के बाद सड़क पर मिट्टी बिछानी पड़ी।