    बड़वानी में हादसा: डंपर की चपेट में आया स्कूटी सवार, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 07:21:56 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 07:22:40 PM (IST)
    पीएम रूम के बाहर लगी भीड़भाड़।

    1. शहर के कुक्षी बायपास पर आशाग्राम फाटे के पास की घटना
    2. स्कूटी सवार युवक डंपर के पिछले पहियों की चपेट में आ गया
    3. पुलिस ने तुरंत ही उक्त डंपर को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शहर के कुक्षी बायपास पर आशाग्राम फाटे के समीप मंगलवार सुबह करीब 10 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस दौरान स्कूटी सवार युवक डंपर के पिछले पहियों की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उक्त डंपर को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है।

    कोतवाली पुलिस के अनुसार शहर के भगवान नगर निवासी क्षितिज शर्मा स्कूटी से जा रहे थे, तभी डंपर के पिछले पहिए की चपेट में आ गए। घटना इतनी वीभत्स थी कि शव का आधा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। शव को पीएम के लिए भिजवाने के बाद सड़क पर मिट्टी बिछानी पड़ी।


    वहीं पोस्टमार्टम रुम में मृतक के स्वजनों और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने डंपर चालक के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार मृतक शहर में एक निजी बैंक का कार्य करता था। कोतवाली पुलिस के रवींद्रसिंह ठाकुर के अनुसार बायपास पर फूड जोन के सामने यह घटना हुई थी।

    डंपर रेवा सर्कल से कसरावद पुल की ओर जा रहा था। वहीं इस दौरान स्कूटी सवार युवक पिछले पहिए की चपेट में आ गया। पुलिस ने मृतक का पीएम करवाकर शव स्वजनों के सुपुर्द किया गया। वहीं डंपर चालक की तलाश की जा रही हैं।

