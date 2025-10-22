ज्वेलरी को लेकर डॉक्टर पति से हुआ झगड़ा, तो महिला अधिकारी ने नदी में लगाई छलांग, हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जिला मुख्यालय से सटे धार जिले को जोड़ने वाले नर्मदा पर बने बड़े पुल से बुधवार सुबह एक महिला स्वास्थ्य अधिकारी ने छलांग लगा दी। NDRF की टीम ने महिला को नर्मदा से बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान उसकी मौत हो गई। महिला अंगूरबाला राजपुर के बोराली गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ थीं। वहीं उनके पति डॉ. कृष्णा लोनखेड़े इंदौर में बच्चों के डॉक्टर हैं। दंपती दिवाली मनाने बड़वानी स्थित अपने गांव कल्याणपुरा आए हुए थे।
जानकारी के अनुसार छोटी कसरावद स्थित नर्मदा पुल से सुबह 9.30 बजे कल्याणपुरा गांव निवासी सीएचओ अंगूरबाला लोनखेड़े और उसके पति डॉ. कृष्णा लोनखेड़े के बीच आभूषण को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद वे स्कूटी से निकली और नर्मदा पुल पर पहुंचकर छलांग लगा दी। पुल से गुजर रहे लोगों ने उन्हें कूदते देखा और तुरंत नाविकों को सूचना दी। नर्मदा पुल पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने नाव से सीएचओ का रेस्क्यू किया और उन्हें पानी से बाहर निकाला। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
यह भी पढ़ें- हैकर्स के निशाने पर एमपी के IAS, अलीराजपुर कलेक्टर का सोशल मीडिया अकाउंट हैक, हैकरों ने की पैसों की मांग
डॉ. लोनखेड़े ने बताया कि बुधवार सुबह घर में पत्नी से मंगलसूत्र को लेकर विवाद हुआ था। वह मंगलसूत्र न लाने से नाराज होकर स्कूटी लेकर घर से निकली। उन्हें डर था कि पत्नी गुस्से में कोई गलत कदम उठा सकती है, इसलिए उन्होंने तुरंत डायल 100 और पुलिस को सूचना दी और खुद भी गाड़ी से उनके पीछे गए। हालांकि वह उन्हें बचा नहीं पाए। दंपती के दो बच्चे हैं। एक बेटा और एक बेटी।
शहर कोतवाली टीआई दिनेश सिंह कुशवाह ने बताया कि डायल 100 से सूचना मिली थी कि एक महिला कसरावद पुल से सुसाइड करने वाली है। इसकी सूचना पर स्टाफ वहां पहुंचा और एसडीआरएफ टीम को सूचित किया। महिला को तत्काल नदी से बाहर निकाल जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है।