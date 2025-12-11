Barwani News: दिल्ली पुलिस ने करोड़ों की सायबर ठगी के मामले में ठीकरी के दो युवकों को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ठीकरी/बड़वानी। नगर में साइबर ठगी में लिप्त दो युवकों को नईदिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। जिसमें कृष्णस्वरूप तिवारी निवासी प्रितमपुरा दिल्ली ने डिजिटल अरेस्ट के संबंध में दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें दो करोड़ से अधिक की ठगी की गई है, जिसमें एक्सटोशन की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

इसमें दिल्ली पुलिस में मामले को संज्ञान में लेते हुए अपराधियों की तलाश शुरू कर दी थी। जिसमें लोकेशन को ट्रेस करते हुए दिल्ली से स्पेशल सायबर सेल की टीम ठीकरी पहुंची। जहां पर एक युवक के खाते में करोड़ों का लेनदेन होना पाया गया। जिस आधार पर दिल्ली पुलिस ने ठीकरी नगर के दो युवकों को पकड़कर ठीकरी थाने पर लेकर आए। जहां उन दोनों युवकों से पूछताछ की गई।

वहीं ठीकरी के दो युवकों का नाम सामने आ रहा है। जिसमें अंशुल पुत्र नरेंद्र राठौड़ निवासी ठीकरी एवं दीपेश पुत्र विनोद पाटीदार निवासी घटवा शामिल है। जिसमें दीपेश के खाते में करोड़ों रूपये का लेनदेन होना पाया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार एक 78 वर्षीय बुजुर्ग से सायबर ठगी का होने मामला सामने आया है जिसमें उनसे दो करोड़ 19 लाख रुपये की मांग करते हुए बैंक खाते में डलवाए गए।

आगे इस खाते को लेकर और भी शिकायत सामने आई है जिसमे अन्य जगहों से भी करोड़ो रूपये डालने की बात दिल्ली पुलिस ने बताई है। जिसमें लगभग आठ करोड़ रूपये इस खाते से लेनदेन हुआ है। ठीकरी थाने के एसआई विकास बेनल के अनुसार दिल्ली पुलिस ने आरोपितों को अंजड़ न्यायालय में पेश किया। यहां से ट्रांजिट रिमांड पर नई दिल्ली लेकर गए हैं।