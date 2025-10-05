MP में बड़ी कार्रवाई: 10 करोड़ के सोने और पिस्टल के साथ दो डकैत गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी: तमिलनाडु व नागलवाड़ी थाना बालसमुद पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। थाना समयपुरा जिला त्रिची, तमिलनाडु राज्य के डकेती के मामले में थाना नागलवाडी पुलिस व तमिलनाडु पुलिस ने दो आरोपितों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपितों से करीब 10 करोड़ रुपये का सोना व पिस्टल जब्त किया है।

10 करोड़ रुपये का सोना, पिस्टल और ये सामान बरामद पुलिस के अनुसार आरोपित माँगिलाल पुत्र कनाराम देवासी निवासी पानी की टंकी के पास जैटीवास थाना बिलाडा जिला जोधपुर तथा विक्रम पुत्र रामनिवास जाट निवासी घणामगरा थाना बिलाडा जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों से सोने के 11 नग बिस्किट कुल वजन दो किलो 412 ग्राम सोने की 176 नग चूड़िया कुल वजन 2 किलो 482 ग्राम, सोने की अंगूठिया कुल वजन 646 ग्राम, सोने के ब्रेसलेट, हार कुल वजन 853 ग्राम, सोने के जेवरात कुल वजन 781 ग्राम, सोने के गले के हार जेवरात कुल वजन 1 किलो 258 ग्राम कुल जब्त किया। सोने का कुल वजन 9 किलो 432 ग्राम निकला। नगदी 3 लाख 5 हजार 5 सौ रुपये, एक नग देशी पिस्टल लोडेड तथा 2 नग कारतूस, एक मोबाइल जब्त किया।