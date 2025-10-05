मेरी खबरें
    MP में बड़ी कार्रवाई: 10 करोड़ के सोने और पिस्टल के साथ दो डकैत गिरफ्तार

    बड़वानी की नागलवाड़ी और तमिलनाडु पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 10 करोड़ रुपये के सोने की डकैती के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से 9 किलो 432 ग्राम सोना, 3.05 लाख रुपये नकद और एक पिस्टल जब्त की गई है। दोनों आरोपित राजस्थान के जोधपुर जिले के निवासी हैं।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 04:23:58 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 04:54:26 PM (IST)
    10 करोड़ के सोने और समान के साथ दो आरोपित गिरफ्तार

    HighLights

    1. बड़वानी से 10 करोड़ के 9 किलो सोना, पिस्टल जब्त।
    2. तमिलनाडु डकैती मामले में दो आरोपित गिरफ्तार।
    3. जोधपुर निवासी माँगिलाल और विक्रम आरोपित बने।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी: तमिलनाडु व नागलवाड़ी थाना बालसमुद पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। थाना समयपुरा जिला त्रिची, तमिलनाडु राज्य के डकेती के मामले में थाना नागलवाडी पुलिस व तमिलनाडु पुलिस ने दो आरोपितों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपितों से करीब 10 करोड़ रुपये का सोना व पिस्टल जब्त किया है।

    10 करोड़ रुपये का सोना, पिस्टल और ये सामान बरामद

    पुलिस के अनुसार आरोपित माँगिलाल पुत्र कनाराम देवासी निवासी पानी की टंकी के पास जैटीवास थाना बिलाडा जिला जोधपुर तथा विक्रम पुत्र रामनिवास जाट निवासी घणामगरा थाना बिलाडा जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों से सोने के 11 नग बिस्किट कुल वजन दो किलो 412 ग्राम सोने की 176 नग चूड़िया कुल वजन 2 किलो 482 ग्राम, सोने की अंगूठिया कुल वजन 646 ग्राम, सोने के ब्रेसलेट, हार कुल वजन 853 ग्राम, सोने के जेवरात कुल वजन 781 ग्राम, सोने के गले के हार जेवरात कुल वजन 1 किलो 258 ग्राम कुल जब्त किया। सोने का कुल वजन 9 किलो 432 ग्राम निकला। नगदी 3 लाख 5 हजार 5 सौ रुपये, एक नग देशी पिस्टल लोडेड तथा 2 नग कारतूस, एक मोबाइल जब्त किया।

    naidunia_image

    यह है मामला

    13 सितंबर की रात्री में थाना समयपुरा में फरियादी गुणावण्या पुत्र सुरेश निवासी चैन्नई के साथ आरोपितों ने डकैती कर करीबन 10 किलो सोना कीमती करीबन 10 करोड़ का सामान लेकर भागे थे। आरोपितों बनाराम, कैलाश, हनुमान, मनीष, सोहेल खान तथा मांगीलाल पुत्र कनाराम, विक्रम पुत्र रामनिवास ने मिलकर तथा देशी पिस्टल अड़ा कर 10 किलो सोना कीमती 10 करोड़ का लूट लिया था। इसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण अनुराग तथा पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा तथा पुलिस अधीक्षक बड़वानी जगदीश डावर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए सम्पूर्ण जिले को अलर्ट किया गया था।

    बैग से मिला सोना और अन्य सामान

    एसडीओपी सेंधवा अजय वाघमारे के नेतृत्व में टीम गठित कर एबी रोड सेंधवा पर तमिलनाडु की पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी की गई। बस की चेकिंग के दौरान आरटीओ बेरियर सेंधवा पर एक यात्री बस में 2 संदेही मांगीलाल एवं विक्रम निवासी घणामगरा थाना बिलाडा जिला जोधपुर के पुलिस टीम को दिखे। जो पुलिस टीम को देखकर हरकत में आ गए जिससे पुलिस टीम का संदेह गहरा गया। दोनों आरोपितों के बैग की तलाशी ली तो उनके काले रंग के बैग से सोना व अन्य सामान मिला।

    आरोपितों ने अपने साथियों के साथ मिल कर थाना समयपुरा जिला त्रिची, तमिलनाडु राज्य में लूट की बात कबूली। घटना की पुष्टि होने पर तमिलनाडु पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उक्त 10 करोड़ रुपये का सोना व अन्य सामान जब्त किया है।

