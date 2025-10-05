MP विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का बर्थडे बना आफत... घंटों तक जाम में फंसी एंबुलेंस, रैली की नहीं ली अनुमति

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र प्रबल प्रताप तोमर का शुक्रवार को जन्म दिन था, जिसमें उनके गृहगांव औरेठी पोरसा से स्वागत रैली निकाली गई। शहर की एमएस रोड पर ही लगभग 20 से 25 जगह स्टेज लगाए गए। इस बीच पूरे नगर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। इस बीच वैरियर चौराहा पर जाम में दो एंबुलेंस भी आकर फंस गई। जिसे निकलने के लिए राह तक नहीं मिल रही थी। खासबात यह है कि इस तरह की रैली, स्टेज बनाकर स्वागत संबंधी अनुमति तक प्रशासन से नहीं ली गई।
उल्लेखनीय है कि औरेठी गांव से निकली इस स्वागत रैली 50 किलोमीटर चलकर मुरैना तक पहुंची। यहां स्वागत द्वार बनाए गए। जो हर 50 मीटर तक तैयार किए गए थे। इस बीच रैली रात में पहुंची तो पूरी एमएस रोड जाम हो गई। पूरी तरह से व्यक्तिगत कार्यक्रम में जगह -जगह केक कटवाए गए। ऐसे में यहां आम लोग जाम से जूझते रहे। इस बीच वैरियर चौराहा पर दो एंबुलेंस इस जाम में फंस गईं। जो निरंतर सायरन बजातीं रहीं, लेकिन यहां स्वागतकर्ताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बताया जाता है कि एक एंबुलेंस नवजात बच्चे के दिल में छेद होने पर जयपुर ले जा रही थी, तो दूसरी ग्वालियर रेफर मरीज को ले जा रही थी। लगभग आधा घंटे बाद ही राह मिल सकी।
राजनीतिक हलकों में इस रैली के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना आए तो जबरदस्त जगह-जगह स्वागत किए गए। क्रेनों से विशालकाय मालाएं पहनाई गई। इसी तर्ज पर नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र के जन्मदिन पर भी पूरे शहर को बैनरों से पाट दिया गया। क्रेनों से बड़े हार पहनाए गए। सोशल मीडिया पर भी बेहद ज्यादा तुलानात्मक व तंज रैली को देखते हुए दिखाई दिए।
एसडीएम भूपेंद्र कुशवाह ने कहा कि हमसे रैली संबंधी कोई अनुमति नहीं ली गई, सामान्य स्वागत की ली गई थी। जिस तरह जगह जगह टैंट लगाने, रैली निकालने जैसी कोई अनुमति नहीं ली गई है। न हमने दी। नगर निगम ने दी हो तो उसकी जानकारी नगर निगम से लीजिए।
यह भी पढ़ें- MP में मासूमों की मौत के बाद Coldrif पर एक्शन, Gwalior में सभी मेडिकल स्टोर्स से मांगी स्टॉक रिपोर्ट
मुरैना नगर निगम कमीश्नर सतेंद्र धाकरे ने कहा कि नगर निगम रैली, सभाओं की कोई अनुमति नहीं देता है और कोई लेता भी नहीं है। इस तरह के सभी आयोजनों की अनुमति राजस्व विभाग ही देता है।
भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाह ने कहा कि पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी इसमें नहीं था। पूरी तरह से व्यक्तिगत कार्यक्रम था।