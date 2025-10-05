MP विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का बर्थडे बना आफत... घंटों तक जाम में फंसी एंबुलेंस, रैली की नहीं ली अनुमति

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र प्रबल प्रताप तोमर का शुक्रवार को जन्म दिन था, जिसमें उनके गृहगांव औरेठी पोरसा से स्वागत रैली निकाली गई। शहर की एमएस रोड पर ही लगभग 20 से 25 जगह स्टेज लगाए गए। इस बीच पूरे नगर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। इस बीच वैरियर चौराहा पर जाम में दो एंबुलेंस भी आकर फंस गई। जिसे निकलने के लिए राह तक नहीं मिल रही थी। खासबात यह है कि इस तरह की रैली, स्टेज बनाकर स्वागत संबंधी अनुमति तक प्रशासन से नहीं ली गई।

50 किलोमीटर निकाली स्वागत रैली उल्लेखनीय है कि औरेठी गांव से निकली इस स्वागत रैली 50 किलोमीटर चलकर मुरैना तक पहुंची। यहां स्वागत द्वार बनाए गए। जो हर 50 मीटर तक तैयार किए गए थे। इस बीच रैली रात में पहुंची तो पूरी एमएस रोड जाम हो गई। पूरी तरह से व्यक्तिगत कार्यक्रम में जगह -जगह केक कटवाए गए। ऐसे में यहां आम लोग जाम से जूझते रहे। इस बीच वैरियर चौराहा पर दो एंबुलेंस इस जाम में फंस गईं। जो निरंतर सायरन बजातीं रहीं, लेकिन यहां स्वागतकर्ताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बताया जाता है कि एक एंबुलेंस नवजात बच्चे के दिल में छेद होने पर जयपुर ले जा रही थी, तो दूसरी ग्वालियर रेफर मरीज को ले जा रही थी। लगभग आधा घंटे बाद ही राह मिल सकी।