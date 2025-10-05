मेरी खबरें
    MP विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का बर्थडे बना आफत... घंटों तक जाम में फंसी एंबुलेंस, रैली की नहीं ली अनुमति

    MP News: विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र प्रबल प्रताप तोमर का शुक्रवार को जन्म दिन था, जिसमें उनके गृहगांव औरेठी पोरसा से स्वागत रैली निकाली गई। शहर की एमएस रोड पर ही लगभग 20 से 25 जगह स्टेज लगाए गए। इस बीच पूरे नगर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। इस बीच वैरियर चौराहा पर जाम में दो एंबुलेंस भी आकर फंस गई।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 03:59:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 03:59:21 PM (IST)
    MP विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का बर्थडे बना आफत... घंटों तक जाम में फंसी एंबुलेंस, रैली की नहीं ली अनुमति
    नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जुलूस ने लगाया जाम।

    1. स्पीकर के पुत्र के जन्मदिन पर निकाली रैली
    2. घंटों तक जाम में फंसे रहे एंबुलेंस और वाहन
    3. स्वागत रैली 50 किमी चलकर मुरैना तक पहुंची

    नईदुनिया न्यूज, मुरैना। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र प्रबल प्रताप तोमर का शुक्रवार को जन्म दिन था, जिसमें उनके गृहगांव औरेठी पोरसा से स्वागत रैली निकाली गई। शहर की एमएस रोड पर ही लगभग 20 से 25 जगह स्टेज लगाए गए। इस बीच पूरे नगर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। इस बीच वैरियर चौराहा पर जाम में दो एंबुलेंस भी आकर फंस गई। जिसे निकलने के लिए राह तक नहीं मिल रही थी। खासबात यह है कि इस तरह की रैली, स्टेज बनाकर स्वागत संबंधी अनुमति तक प्रशासन से नहीं ली गई।

    50 किलोमीटर निकाली स्वागत रैली

    उल्लेखनीय है कि औरेठी गांव से निकली इस स्वागत रैली 50 किलोमीटर चलकर मुरैना तक पहुंची। यहां स्वागत द्वार बनाए गए। जो हर 50 मीटर तक तैयार किए गए थे। इस बीच रैली रात में पहुंची तो पूरी एमएस रोड जाम हो गई। पूरी तरह से व्यक्तिगत कार्यक्रम में जगह -जगह केक कटवाए गए। ऐसे में यहां आम लोग जाम से जूझते रहे। इस बीच वैरियर चौराहा पर दो एंबुलेंस इस जाम में फंस गईं। जो निरंतर सायरन बजातीं रहीं, लेकिन यहां स्वागतकर्ताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बताया जाता है कि एक एंबुलेंस नवजात बच्चे के दिल में छेद होने पर जयपुर ले जा रही थी, तो दूसरी ग्वालियर रेफर मरीज को ले जा रही थी। लगभग आधा घंटे बाद ही राह मिल सकी।

    आयोजन को सिंधिया की रैली से की जा रही तुलना

    राजनीतिक हलकों में इस रैली के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना आए तो जबरदस्त जगह-जगह स्वागत किए गए। क्रेनों से विशालकाय मालाएं पहनाई गई। इसी तर्ज पर नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र के जन्मदिन पर भी पूरे शहर को बैनरों से पाट दिया गया। क्रेनों से बड़े हार पहनाए गए। सोशल मीडिया पर भी बेहद ज्यादा तुलानात्मक व तंज रैली को देखते हुए दिखाई दिए।

    भाजपा और प्रशासन ने क्या कहा?

    एसडीएम भूपेंद्र कुशवाह ने कहा कि हमसे रैली संबंधी कोई अनुमति नहीं ली गई, सामान्य स्वागत की ली गई थी। जिस तरह जगह जगह टैंट लगाने, रैली निकालने जैसी कोई अनुमति नहीं ली गई है। न हमने दी। नगर निगम ने दी हो तो उसकी जानकारी नगर निगम से लीजिए।

    मुरैना नगर निगम कमीश्नर सतेंद्र धाकरे ने कहा कि नगर निगम रैली, सभाओं की कोई अनुमति नहीं देता है और कोई लेता भी नहीं है। इस तरह के सभी आयोजनों की अनुमति राजस्व विभाग ही देता है।

    भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाह ने कहा कि पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी इसमें नहीं था। पूरी तरह से व्यक्तिगत कार्यक्रम था।

