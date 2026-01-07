नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जिले की राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गत दिनों चिंदी घाटी में अंधे कत्ल का मामला सामने आया था। इसमें बुधवार को पुलिस ने खुलासा किया। मामले में मृतक करमसिंह उर्फ धरमसिंह के पिता और जीजा सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। आरोपियों ने 15 हजार रुपए के लेन देन और छेड़छाड़ के विवाद में करमसिंह की हत्या को अंजाम दिया था।

मामले में पुलिस ने आरोपित सीताराम उर्फ हुका पुत्र रंजिया चौहान निवासी पटेल फल्या घागरखेड़ा थाना सेंधवा ग्रामीण, सोबु उर्फ शोभाराम पुत्र चतरसिंह जमरे निवासी पटेल फल्या चौथरिया, भाया उर्फ भायराम पुत्र चतरसिंह जमरे निवासी पटेल फल्या चौथरिया, राधेश्याम पुत्र अनसिंह चौहान निवासी नवाड़ फल्या सवनिया चौकी चाचरिया और सोमारिया उर्फ सुमारिया पुत्र लोभान सेनानी निवासी चाकलिया फल्या दानोद को गिरफ्तार किया।