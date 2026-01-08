बड़वानी में नकली नोट बनाने वाला गिरोह पकड़ाया, 98 नकली नोट व प्रिंटर जब्त किए
नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है। इनके कब्जे से 98 नकली नोट व प्रिंटर जब्त किए हैं। प्रेसवार्ता में पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने मामले का राजफाश किया। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए निरंतर कार्रवाइयां की जा रही है।
इसी कड़ी में थाना प्रभारी पलसूद सुखलाल भंवर द्वारा मुखबिर तंत्र की सूचना पर कार्रवाई की है। पलसूद पुलिस द्वारा मटली की ओर से आ रहे एक सफेद स्कार्पियो वाहन को घेराबंदी कर रोका गया।
इसमें सवार आरोपित भागीराम पुत्र हमरिया कनोज निवासी मटली पलसूद तथा गोविंद पुत्र सुवालाल बांडोड निवासी हीरकराय थाना सिलावद को गिरफ्तार किया गया। विधिवत तलाशी के दौरान भागीराम कनोजे की पेंट से 500-500 रुपये के कुल 48 नकली नोट तथा गोविंद बांडोड की तलाशी में 500-500 रुपये के कुल 50 नकली नोट बरामद हुए।
कियोस्क सेंटर पर छापे नकली नोट
- पुलिस पूछताछ में भागीराम द्वारा बताया गया कि उसका सिलावद में कियोस्क सेंटर है, जहां रंगीन प्रिंटर स्कैनर से 500 रुपये के नकली नोट छापे गए थे। जिनका उपयोग करने वह जा रहा था।
- इसके पश्चात आरोपित भागीराम की निशानदेही पर सिलावद स्थित कियोस्क सेंटर पहुंचकर जिन 500 के असली नोटों की फोटो काॅपी कर नकली नोट तैयार किए गए थे, उन 500 रुपये के कुल 8 असली नोट, 100 के 8 असली नोट, एक रंगीन प्रिंटर स्कैनर, एक कैंची एवं एक टेप जब्त किया गया।
- आरोपितों के कब्जे से कुल 500-500 रुपये के 98 नकली नोट जब्त कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। थाना पलसूद में बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
- इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक राजेंद्र सोलंकी, जगदीश कलमे, सचिन ठाकुर, प्रधान आरक्षक सुनील धुर्वे, मोहन गणावा, आरक्षक रवि कुमार की भूमिका रही।