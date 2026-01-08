बड़वानी में नकली नोट बनाने वाला गिरोह पकड़ाया, 98 नकली नोट व प्रिंटर जब्त किए

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है। इनके कब्जे से 98 नकली नोट व प्रिंटर जब्त किए हैं। प्रेसवार्ता में पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने मामले का राजफाश किया। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए निरंतर कार्रवाइयां की जा रही है।

इसी कड़ी में थाना प्रभारी पलसूद सुखलाल भंवर द्वारा मुखबिर तंत्र की सूचना पर कार्रवाई की है। पलसूद पुलिस द्वारा मटली की ओर से आ रहे एक सफेद स्कार्पियो वाहन को घेराबंदी कर रोका गया।

इसमें सवार आरोपित भागीराम पुत्र हमरिया कनोज निवासी मटली पलसूद तथा गोविंद पुत्र सुवालाल बांडोड निवासी हीरकराय थाना सिलावद को गिरफ्तार किया गया। विधिवत तलाशी के दौरान भागीराम कनोजे की पेंट से 500-500 रुपये के कुल 48 नकली नोट तथा गोविंद बांडोड की तलाशी में 500-500 रुपये के कुल 50 नकली नोट बरामद हुए।