Barwani में बस टाइमिंग को लेकर विवाद, बस संचालक व स्टाफ पर जानलेवा हमला, परिचालक ICU में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को निजी यात्री बसों में टाइमिंग को लेकर जमकर विवाद हुआ। इसमें शहर के बस संचालक और स्टॉफ के साथ जमकर मारपीट की गई। इसमें बस के परिचालक को निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया हैं। वहीं बस मालिक को भी चोटें आई हैं।

इस वजह से हुआ पूरा विवाद दरअसल, यह विवाद एक ही समय में रूटिन व नान स्टॉप सर्विस वाली बसों को लेकर होना बताया जा रहा हैं। जिला मुख्यालय से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जिलों की ओर बसों का संचालन होता हैं। खासकर इंदौर रूट पर प्रत्येक 10-15 मिनट में बस संचालित होती है। मामले को लेकर कोतवाली प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाह ने बताया कि बस स्टाफ में मारपीट मामले में फिलहाल घायल अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी जुटाई जा रही हैं। मामले को जांच में लिया है।