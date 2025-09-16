मेरी खबरें
    गाजियाबाद में पकड़ाया 12 साल से फरार रशीद, नाम बदलकर चला रहा था कोचिंग सेंटर

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 09:17:11 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 09:17:11 PM (IST)
    गाजियाबाद में पकड़ाया 12 साल से फरार आरोपी।

    HighLights

    1. गाजियाबाद में पकड़ाया 12 साल से फरार आरोपी
    2. गाजियाबाद में नाम बदलकर चला रहा था कोचिंग सेंटर
    3. सेंधवा पुलिस ने आरोपित को 1100 किमी दूर से दबोचा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। महिला उत्पीड़न संबंधी गंभीर अपराध के आरोपित को पुलिस ने 12 वर्ष बाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में से धर दबोचा। आरोपित द्वारा वहां बन्नी सर के नाम से प्रसिद्ध होकर इंजीनियरिंग छात्रों को प्रोजेक्ट बनाकर दिया जाता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कभी बैंक खाता तक नहीं खोला।

    महिला संबंधी गंभीर अपराधी था

    पुलिस के अनुसार वर्ष 2013 में आरोपित रशीद उल्ला उर्फ बन्नी शेख पुत्र आरिफ उल्ला शेख निवासी देवझिरी रोड सेंधवा, हाल मुकाम गाजियाबाद द्वारा महिला संबंधी गंभीर अपराध किया था।

    पुलिस ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध थाना सेंधवा शहर पर विविध धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। घटना के बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। आरोपित फरार हो गया था। जिस पर न्यायालय ने स्थायी फरारी वारंट जारी किया था। वहीं एसपी ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

    12 साल से देश के विभिन्न शहरों में छिपता रहा

    आरोपित रशीद पिछले 12 वर्ष से नाम बदलकर देश के विभिन्न शहरों में छिपता रहा। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बन्नी सर के नाम से प्रसिद्ध होकर इंजीनियरिंग छात्रों को प्रोजेक्ट बनाकर देता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कभी बैंक खाता तक नहीं खोला। एसपी जगदीश डावर के निर्देशन में जिले भर में ऑपरेशन हवालात चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत फरार स्थाई वारंटियों, इनामी बदमाशों तथा महिला संबंधी गंभीर अपराधों में फरार आरोपितों की धरपकड़ के लिए थाना प्रभारियों को विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    गाजियाबाद के केला भट्टा से गिरफ्तार

    इसके तहत सेंधवा शहर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों का संकलन कर आरोपित को गाजियाबाद के केला भट्टा स्थित उसके इंस्टीट्यूट से गिरफ्तार किया। आरोपित को बड़वानी न्यायालय में पेश किया जाएगा। कार्रवाई में सेंधवा शहर थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन, उपनिरीक्षक अजमेर सिंह अलावा, एएसआई संजय पाटीदार, आरक्षक निरज डांगरे, सुरेश बड़ोले व साइबर टीम का सहयोग रहा।

