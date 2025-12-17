मेरी खबरें
    सरकारी पैसा खाना तहसील कार्यालय के बाबू को पड़ा महंगा, महिला कलेक्टर ने सजा देकर बना दिया चपरासी

    बड़वानी जिला कलेक्टर ने वितीय अनियमितता का आरोप सिद्द होने पर तहसील ऑफिस के बाबू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर जयति सिंह ने सहायक ग्रेड-3 लिपि ...और पढ़ें

    By Yuvraj GuptaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 12:49:22 AM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 01:01:45 AM (IST)
    सरकारी पैसा खाना तहसील कार्यालय के बाबू को पड़ा महंगा, महिला कलेक्टर ने सजा देकर बना दिया चपरासी
    बड़वानी जिला कलेक्टर की कार्रवाई

    HighLights

    1. लिपिक को पदावनत कर बनाया भृत्य
    2. आरोपी के वितीय अनियमितता सिद्ध
    3. शासकीय धन के दुरुपयोग का आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी: मप्र के बड़वानी जिले में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जिला कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर जयति सिंह ने वित्तीय अनियमितता के गंभीर मामले में तहसील न्यायालय बड़वानी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 लिपिक को पदावनत कर पानसेमल में भृत्य (चपरासी) बना दिया है। कलेक्टर ने मामले में कार्रवाई करते हुए पदावनत करने के आदेश जारी किया है।

    बड़वानी जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त अधिकृत जानकारी के अनुसार, तहसील न्यायालय में पदस्थ तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 लिपिक प्रकाश डुडवे के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। आरोपी प्रकाश पर शासकीय वसूली की 3 लाख 2 हजार 266 रुपये की राशि शासकीय खजाने में जमा नहीं करने और शासकीय धन के दुरुपयोग का आरोप लगा था। विभागीय जांच में यह आरोप सही पाया गया और उसके खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन माना गया। जिसके तहत जिला कलेक्टर की ओर से यह कार्रवाई की गई है।


    बता दें कि मध्य प्रदेश में इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बुरहानपुर जिले में तत्कालीन कलेक्टर भव्या मित्तल ने एक मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी सरकारी कर्मचारी को पदावनत कर दिया था। इस कार्रवाई से बड़वानी जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

    प्रेक्षक ने स्ट्रांग रूम एवं निर्वाचन कार्यालय का किया निरीक्षण

    पानसेमल नगर के वार्ड क्रमांक 2 में पार्षद पद एवं ग्राम पंचायत वांगरा में सरपंच पद के लिए उपचुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद नामांकन प्रक्रिया जारी है। दोनों ही पदों के लिए अब तक चार-चार नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

    उपचुनाव को लेकर सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण प्रेक्षक अशोक व्यास द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन कार्यालय एवं स्ट्रांग रूम का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    रिटर्निंग अधिकारी रमेश सिसोदिया ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाएगा। वहीं सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुनील सिसोदिया ने जानकारी दी कि तहसील कार्यालय परिसर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।

