सरकारी पैसा खाना तहसील कार्यालय के बाबू को पड़ा महंगा, महिला कलेक्टर ने सजा देकर बना दिया चपरासी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी: मप्र के बड़वानी जिले में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जिला कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर जयति सिंह ने वित्तीय अनियमितता के गंभीर मामले में तहसील न्यायालय बड़वानी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 लिपिक को पदावनत कर पानसेमल में भृत्य (चपरासी) बना दिया है। कलेक्टर ने मामले में कार्रवाई करते हुए पदावनत करने के आदेश जारी किया है।

बड़वानी जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त अधिकृत जानकारी के अनुसार, तहसील न्यायालय में पदस्थ तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 लिपिक प्रकाश डुडवे के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। आरोपी प्रकाश पर शासकीय वसूली की 3 लाख 2 हजार 266 रुपये की राशि शासकीय खजाने में जमा नहीं करने और शासकीय धन के दुरुपयोग का आरोप लगा था। विभागीय जांच में यह आरोप सही पाया गया और उसके खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन माना गया। जिसके तहत जिला कलेक्टर की ओर से यह कार्रवाई की गई है।