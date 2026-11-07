बड़वानी में पोस्टमार्टम रूम के सामने युवती को बेल्ट से पीटा, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शहर में शनिवार को पोस्टमार्टम रूम के सामने एक महिला की बेल्ट और थप्पड़ों से पिटाई का मामला सामने आया है। महिला को स्वजन ग्राम पिपल्या से बड़वानी लेकर आए थे। आरोप था कि उसने जया और उसके दो मासूम बच्चों को इंदौर से लाकर कहीं छिपा दिया है। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

दरअसल, इससे पहले शुक्रवार रात करीब 12.10 बजे परिजन ग्राम पिपल्या स्थित गजराली के घर पहुंचे थे। उस समय वह सो रही थी। जया और बच्चों के बारे में पूछताछ करते हुए स्वजनों ने उसके साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने आए उसके भाई विक्की को भी पीटा और जान से मारने की धमकी दी।