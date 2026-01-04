World Braille Day: ब्रेल लिपि से पढ़ाई की, अब दूसरों के जीवन में उजियारा कर रहे बड़वानी के दृष्टिहीन दंपती

युवराज गुप्ता, नईदुनिया, बड़वानी। बड़वानी जिले से एक ऐसी प्रेरक कहानी सामने आई है, जो बताती है कि दृष्टिहीनता कमजोरी नहीं। संकल्प के साथ जुड़ जाएं तो ताकत बन जाती है। ब्रेल लिपि से पढ़ाई करने वाले दृष्टिहीन शिक्षक दंपती ब्रेल के जरिए ही सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं।

हम बात कर रहे हैं 50 वर्षीय वरदीचंद पाटीदार और उनकी पत्नी 46 वर्षीय सीमा पाटीदार की। दोनों बड़वानी जिले की शासकीय शालाओं में ब्रेल लिपि के माध्यम से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। वरदीचंद एकीकृत शाला अंबा फलिया डोंगरगांव में पदस्थ हैं, जबकि सीमा आदिवासी कन्या आश्रम डोंगरगांव में छात्राओं को पढ़ाती हैं।