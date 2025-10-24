बड़वानी में भारत मार्ट के कर्मी पर युवती ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, लोगों ने पत्थर बरसाकर कार के शीशे चकनाचूर किए

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शहर के महेंद्र टॉकीज के सामने संचालित भारत मार्ट पर शुक्रवार दोपहर को जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने मार्ट के कर्मी की जमकर धुनाई कर दी। लात घुसे और मुक्कों से कर्मी को जमकर धोया। इस दौरान लोगों ने मार्ट के पास गली में ख़डी एक कार पर पत्थर बरसाकर कांच चकनाचूर कर दिए।

इसके बाद लात घुसे और बेल्ट से मारते हुए कर्मी को बाइक कर बिठाकर ले गए। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके कुछ देर बाद लोग कर्मी को मारते हुए शहर कोतवाली लेकर आए। युवती से छेड़छाड़ के बाद लोगों में खासा आक्रोश नजर आया। पुलिस ने सम्बंधित कर्मी को हिरासत में लेकर बैठा लिया।

मार्ट बंद कर भागे जिम्मेदार

दरअसल मार्ट पर काम करने वाली युवती किसी काम से भवन के पीछे बने तलघर में गई थी। वहां उक्त कर्मी द्वारा छेड़छाड़ की गई। इसके बाद युवती ने शोर मचाते हुए अपने स्वजनों को सूचित किया। मौके पर आए स्वजनों और लोगों ने भारत मार्ट के जिम्मेदार को फोन लगाया, लेकिन संपर्क नहीं होने पर हंगामा शुरू हो गया और छेड़छाड़ करने वाले की जमकर धुनाई शुरू कर दी। वही हंगामा होते देख भारत मार्ट पर मौजूद जिम्मेदार आनन फानन में शटर बंद कर गायब हो गए।

कर्मी हिरासत में, जांच में ड्यूटी पुलिस

मामले को लेकर शहर कोतवाली प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि भारत मार्ट पर कार्यरत 20 वर्षीय युवती के साथ वहीं के एक 45 वर्षीय कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। संबंधित आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।