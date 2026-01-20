नईदुनिया न्यूज, बालसमुद (बड़वानी)। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पोल्ट्री फार्म संचालक के मैनेजर से पानवा फाटे पर अज्ञात बदमाशों ने रुपये लूट लिए। घटना मंगलवार अपराह्न करीब 3.40 बजे हुई। अज्ञात बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला नागलवाड़ी थाना अंतर्गत बालसमुद पुलिस चौकी का बताया जा रहा है।
संचालक जावेद ने बताया कि उनका पोल्ट्री फार्म जुलवानिया बायपास के समीप है। हमारा मैनेजर रईस खान लगभग 3.40 बजे बैग में लगभग एक लाख लेकर बाइक से सेंधवा की ओर जा रहा था।
पानवा फाटे पर स्पीड ब्रेकर पर बाइक धीमी हुई। इतने में बाइक पर सवार दो व्यक्तियों ने बैग छीनने की कोशिश की। बैग नहीं देने पर मैनेजर पर लुटेरों ने कट्टा अड़ाकर बैग छीन लिया और फरार हो गए।
घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची तथा आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। फरियादी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे।
वहीं नागलवाड़ी थाना प्रभारी माधवसिंह ठाकुर ने बताया कि बदमाशों ने संबंधितों से रूपयों का बैग छीना है। फरियादी की रिपोर्ट लिखी जा रही है। पुलिस बदमाशों को तलाश रही है।