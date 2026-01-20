मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बड़वानी में नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े लूट, पोल्‍ट्री फार्म मैनेजर को कट्टा अड़ाकर 1 लाख रुपए छीने

    संचालक जावेद ने बताया कि उनका पोल्ट्री फार्म जुलवानिया बायपास के समीप है। हमारा मैनेजर रईस खान लगभग 3.40 बजे बैग में लगभग एक लाख लेकर बाइक से सेंधवा क ...और पढ़ें

    By Yuvraj GuptaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 07:56:56 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 08:00:25 PM (IST)
    बड़वानी में नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े लूट, पोल्‍ट्री फार्म मैनेजर को कट्टा अड़ाकर 1 लाख रुपए छीने
    फोटो : घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी जांच पड़ताल करते हुए।

    HighLights

    1. पानवा फाटे पर स्पीड ब्रेकर पर बाइक धीमी हुई थी।
    2. बाइक सवार दो लोगों ने बैग छीनने की कोशिश की।
    3. लुटेरों ने कट्टा अड़ाकर बैग छीन लिया। फरार हो गए।

    नईदुनिया न्यूज, बालसमुद (बड़वानी)। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पोल्ट्री फार्म संचालक के मैनेजर से पानवा फाटे पर अज्ञात बदमाशों ने रुपये लूट लिए। घटना मंगलवार अपराह्न करीब 3.40 बजे हुई। अज्ञात बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला नागलवाड़ी थाना अंतर्गत बालसमुद पुलिस चौकी का बताया जा रहा है।

    संचालक जावेद ने बताया कि उनका पोल्ट्री फार्म जुलवानिया बायपास के समीप है। हमारा मैनेजर रईस खान लगभग 3.40 बजे बैग में लगभग एक लाख लेकर बाइक से सेंधवा की ओर जा रहा था।

    पानवा फाटे पर स्पीड ब्रेकर पर बाइक धीमी हुई। इतने में बाइक पर सवार दो व्यक्तियों ने बैग छीनने की कोशिश की। बैग नहीं देने पर मैनेजर पर लुटेरों ने कट्टा अड़ाकर बैग छीन लिया और फरार हो गए।

    घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची तथा आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। फरियादी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे।

    वहीं नागलवाड़ी थाना प्रभारी माधवसिंह ठाकुर ने बताया कि बदमाशों ने संबंधितों से रूपयों का बैग छीना है। फरियादी की रिपोर्ट लिखी जा रही है। पुलिस बदमाशों को तलाश रही है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.