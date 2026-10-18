बड़वानी में बिछेगा सड़कों का जाल... 176 करोड़ से बनेंगी 100 ग्रामीण सड़कें, किसानों-छात्रों को राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालसमुद/बड़वानी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले के राजपुर और ठीकरी विकासखंड में करीब 176 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 100 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में इन सड़कों का भूमिपूजन किया।

इस दौरान राजपुर विधायक बाला बच्चन सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा ठीकरी नगर परिषद में एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों को पानी के टैंकर भी वितरित किए गए।