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ग्वालियर में काल बना ब्रेक फेल ट्रक... 15 की मौत, तस्वीरों में देखें तबाही का खौफनाक मंजर

Gwalior Temple Accident: भयावह हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 26 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मलबे और दुर्घटनाग्रस्त दुकानों के ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sun, 18 Oct 2026 04:04:40 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Oct 2026 04:04:40 PM (IST)
ग्वालियर में काल बना ब्रेक फेल ट्रक... 15 की मौत, तस्वीरों में देखें तबाही का खौफनाक मंजर
ग्वालियर शीतला माता मंदिर हादसे का भयावह मंजर।

HighLights

  1. ग्वालियर शीतला माता मंदिर हादसे का भयावह मंजर
  2. मलबे में दबे श्रद्धालुओं को निकालने का चला रेस्क्यू
  3. तस्वीरों में देखें ढही दीवार और मलबे की चीख-पुकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर के पास शनिवार रात करीब डेढ़ बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। ढलान पर अचानक ब्रेक फेल हो जाने के कारण अनियंत्रित हुआ एक तेज रफ्तार ट्रक श्रद्धालुओं और सड़क किनारे लगी दुकानों को रौंदता हुआ मंदिर के 200 साल पुराने ऐतिहासिक प्रवेश द्वार से टकराकर पलट गया।

15 श्रद्धालुओं की मौत, 26 घायल

टक्कर इतनी जोरदार थी कि मंदिर की दीवार ढह गई और कई लोग मलबे में दब गए। इस भयावह हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 26 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। मलबे और दुर्घटनाग्रस्त दुकानों के बीच मंजर बेहद भयावह नजर आ रहा था।


प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यदि मंदिर की मजबूत दीवार ट्रक के रास्ते में नहीं आती, तो बेकाबू वाहन और आगे निकल जाता, जिससे इसकी चपेट में आकर कई और लोग हादसे का शिकार हो सकते थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और राहत टीमों की मदद से मलबे में दबे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया तथा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

तस्वीरों में देखिए हादसे का भयावह मंजर...

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