ग्वालियर में काल बना ब्रेक फेल ट्रक... 15 की मौत, तस्वीरों में देखें तबाही का खौफनाक मंजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर के पास शनिवार रात करीब डेढ़ बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। ढलान पर अचानक ब्रेक फेल हो जाने के कारण अनियंत्रित हुआ एक तेज रफ्तार ट्रक श्रद्धालुओं और सड़क किनारे लगी दुकानों को रौंदता हुआ मंदिर के 200 साल पुराने ऐतिहासिक प्रवेश द्वार से टकराकर पलट गया।

15 श्रद्धालुओं की मौत, 26 घायल टक्कर इतनी जोरदार थी कि मंदिर की दीवार ढह गई और कई लोग मलबे में दब गए। इस भयावह हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 26 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। मलबे और दुर्घटनाग्रस्त दुकानों के बीच मंजर बेहद भयावह नजर आ रहा था।