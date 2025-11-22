बड़वानी में एमपी-महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 10 तस्करों को दबोचा, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद
Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 06:20:08 PM (IST)
Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 06:20:08 PM (IST)
बड़वानी में 10 हथियार तस्करों को दबोचा।
HighLights
- उमर्टी में मप्र-महाराष्ट्र पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई
- संयुक्त कार्रवाई में दस तस्करों को धर दबोचा
- बड़ी मात्रा में अवैध हथियार निर्माण सामग्री बरामद
नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जिले के वरला थाना क्षेत्र में हथियार निर्माण के लिए कुख्यात उमर्टी गांव में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। यहां गांव में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार निर्माण सामग्री बरामद की गई है। एमपी-महाराष्ट्र के विविध थानों में दर्ज दस हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। टीम में करीब 150 पुलिसकर्मी शामिल है।
आरोपियों को महाराष्ट्र पुलिस अपने साथ ले गई
एसपी जगदीश डावर एवं एसडीओपी अजय वाघमारे के अनुसार यहां दबिश देकर घर-घर में तलाशी ली गई। गिरफ्तार किए गए दस आरोपितों में से सात को महाराष्ट्र पुलिस अपने साथ ले गई वहीं तीन आरोपितों को बड़वानी पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है।
