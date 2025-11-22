बड़वानी में एमपी-महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 10 तस्करों को दबोचा, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जिले के वरला थाना क्षेत्र में हथियार निर्माण के लिए कुख्यात उमर्टी गांव में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। यहां गांव में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार निर्माण सामग्री बरामद की गई है। एमपी-महाराष्ट्र के विविध थानों में दर्ज दस हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। टीम में करीब 150 पुलिसकर्मी शामिल है।