    रतलाम में भीषण सड़क हादसा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चलते ट्राले में जा घुसी कार, सूरत का परिवार घायल

    MP News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के काजलिया पाड़ा स्थित जामण नदी के पास सुबह करीब 09 बजे आगे चल रहे ट्राले में पीछे से एक तेज रफ्तार कार (जीजे 05 आर क्यू 1421) जा घुसी। जोरदार टक्कर में कार सवार दंपति और उनके दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 04:21:45 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 04:21:45 PM (IST)
    रतलाम में भीषण सड़क हादसा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चलते ट्राले में जा घुसी कार, सूरत का परिवार घायल
    रतलाम में भीषण सड़क हादसा।

    HighLights

    1. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा
    2. खड़े ट्राले में पीछे से एक तेज रफ्तार कार जा घुसी
    3. टक्कर में कार सवार दंपति और उनके दो बच्चे घायल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के काजलिया पाड़ा स्थित जामण नदी के पास सुबह करीब 09 बजे आगे चल रहे ट्राले में पीछे से एक तेज रफ्तार कार (जीजे 05 आर क्यू 1421) जा घुसी। जोरदार टक्कर में कार सवार दंपति और उनके दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

    हादसे में 4 लोग घायल

    सूचना मिलते ही शिवगढ़ थाना पुलिस और एनएचएआई की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने क्षतिग्रस्त कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को पुलिस और एनएचएआई की एम्बुलेंस की मदद से रतलाम मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एयर बैग समय पर खुलने से घायलों की जान बच गई।


    शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार

    पुलिस के अनुसार कार में गुजरात के सूरत के सिल्क कपड़े के व्यापारी और उनका परिवार सवार था। घायलों की पहचान 38 वर्षीय साहिल कुमार पुत्र संजय कुमार साध, उनकी पत्नी 35 वर्षीय स्वेनका, बेटा 15 वर्षीय शनय और छोटा बेटा 04 वर्षीय श्यान के रूप में हुई है। यह परिवार सूरत से नोएडा एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ट्राले के चालक से भी पूछताछ की जा रही है।

