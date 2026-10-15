रस्सी से गला घोंटा, फिर करंट लगाकर की हत्या... बड़वानी हत्याकांड का खुलासा, आरोपी को भेजा गया जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, निवाली/बड़वानी। जिले के निवाली थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार मृतक की रस्सी से गला घोंटकर और करंट लगाकर हत्या की गई थी। मर्ग जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

संदिग्ध मौत की जांच में सामने आया हत्या का मामला पुलिस के अनुसार ग्राम घोड़ल्यापानी के पटेल फल्या में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की सूचना मिली थी। इस पर थाना निवाली पुलिस ने 6 अक्टूबर 2026 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देशन में जांच की गई।