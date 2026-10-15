रस्सी से गला घोंटा, फिर करंट लगाकर की हत्या... बड़वानी हत्याकांड का खुलासा, आरोपी को भेजा गया जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, निवाली/बड़वानी। जिले के निवाली थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार मृतक की रस्सी से गला घोंटकर और करंट लगाकर हत्या की गई थी। मर्ग जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार ग्राम घोड़ल्यापानी के पटेल फल्या में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की सूचना मिली थी। इस पर थाना निवाली पुलिस ने 6 अक्टूबर 2026 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देशन में जांच की गई।
घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ संबंधित व्यक्तियों और साक्षियों के बयान लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस को हत्या के संकेत मिले।
पुलिस ने मामले में राजेश उर्फ बदु पुत्र मांगीलाल चौहान निवासी पटेल फल्या ग्राम घोड़ल्यापानी को आरोपित बनाया है। उसके विरुद्ध थाना निवाली में प्रकरण दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
मामले का राजफाश करने में थाना प्रभारी रवि ठाकुर, सहायक उपनिरीक्षक अशोक चौहान, कमलेश कुशवाह, लोकेश पाटील, रमेश यादव, उमाशंकर मंडलोई, साइबर सेल के प्रधान आरक्षक योगेश पाटील सहित थाना स्टाफ और जांच दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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