एम्स भोपाल की फार्मेसी में 70% दवाएं नहीं, मरीज बाहर से महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एम्स भोपाल की जन औषधि और अमृत फार्मेसी में दवाओं की भारी किल्लत है। ओपीडी में आने वाले 10 में से सात मरीजों को पर्ची की दवा बाहर के मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ रही है। नवदुनिया की पड़ताल में एंटीबायोटिक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर की जरूरी दवाएं स्टॉक में नहीं मिलीं।

कैंसर मरीजों के लिए ट्रैस्टुजुमैब जैसे महंगे इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं हैं। आयुष्मान भारत योजना के मरीजों को भी बाहर से दवा लाने को कहा जा रहा है, जबकि योजना के तहत दवा निश्शुल्क मिलनी चाहिए। इससे गरीब मरीजों पर हर महीने दो से पांच हजार रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।