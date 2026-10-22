बड़वानी में हक की लड़ाई लड़ने बैठीं नर्सिंग छात्राएं, धरना स्थल से टेंट सामग्री ही हो गई चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी : छात्रवृत्ति, फीस और अंकसूची को लेकर आंदोलन कर रहीं नर्सिंग छात्राओं ने दशहरे के बाद धरना स्थल से टेंट, बैनर-पोस्टर, गद्दे और पानी का डिब्बा गायब होने का आरोप लगाया है। एसपी निवास के सामने नौ दिन से धरना दे रहीं 25 छात्राएं सुबह पहुंचीं तो उन्हें वहां सामान नहीं मिला। नाराज छात्राएं छात्र नेता सुमेर सिंह बड़ोले के साथ थाने पहुंचीं और प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।

छात्रा पायल वास्कले ने बताया कि छात्राएं रोजाना शाम छह से रात 12 बजे तक धरने पर बैठती थीं। दशहरे के दिन जल्दी जाने के बाद सुबह लौटीं तो टेंट सहित अन्य सामान गायब था। छात्राओं के अनुसार, टेंट संचालक ने भी सामान वापस ले जाने से इनकार किया।