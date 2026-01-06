पेंशनभोगी अब मोबाइल ऐप से जमा कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण

बड़वानी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हितग्राहियों को अब अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुसार शासन के निर्देशानुसार अब मैन्युअल प्रक्रिया के स्थान पर मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा।

इस योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और निशक्त पेंशन के जिले के सभी 72 हजार 127 लाभार्थियों का शत-प्रतिशत डिजिटल सत्यापन किया जाना है।

इस कार्य के लिए विभाग द्वारा आगामी तीन माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जो ग्राम और वार्ड स्तर पर आयोजित होगा।

कलेक्टर द्वारा जनपद पंचायतों और नगर पालिकाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि किसी हितग्राही को मोबाइल ऐप के उपयोग में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो वे ई-मेल के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।