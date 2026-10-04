बड़वानी में सिकलीगर बस्ती में पुलिस ने दी दबिश, हथियारों का जखीरा मिला, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी : जिले में अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़वानी पुलिस ने सेंधवा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। सेंधवा ग्रामीण, सेंधवा शहर और नागलवाड़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम खुरमाबाद के सिकलीगर मोहल्ले में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक हस्तनिर्मित रिवॉल्वर, चार कट्टे, पांच जिंदा कारतूस सहित हथियार बनाने के उपकरण और सामग्री बरामद की है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार थाना सेंधवा ग्रामीण को सूचना मिली थी कि खुरमाबाद के सिकलीगर मोहल्ले में अवैध हथियार बनाने और बेचने का काम चल रहा है। यहां बाहरी लोगों की आवाजाही भी बनी हुई थी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन विशेष टीमों का गठन किया और योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में दबिश दी।