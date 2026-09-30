दतिया में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, झोपड़ी से बंदूक, कट्टे समेत 59 कारतूस बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। खेत में बनी झोपड़ी में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री को धीरपुरा पुलिस ने ग्राम लेतरा में पकड़ा है। छापा मार कार्रवाई में पुलिस ने मौके से एक दुनाली बंदूक, दो देसी अधिया, एक अधिया व दो अधबने कट्टे सहित 59 कारतूस बरामद किए हैं।

अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने वाले आरोपित मनोज यादव पुत्र दयाल यादव लेतरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी मंजीत सिंह चावला व एसडीओपी आकांक्षा जैन ने बताया कि धीरपुरा थाना प्रभारी अमर सिंह गुर्जर ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई कर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है। झोपड़ी से मिले अवैध हथियार

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौके पर पुलिस के पहुंचते ही आरोपित मनोज यादव मौके से भागने में सफल हो गया था। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपित की तलाश करते हुए उसके घर और झोपड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उपकरण बरामद हुए।