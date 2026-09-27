बड़वानी में अनंत चतुर्दशी पर निकले चल समारोह में लहराए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पोस्टर, जांच में जुटी पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी : अनंत चतुर्दशी पर बड़वानी जिले के अंजड़ में आयोजित चल समारोह के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पोस्टर लहराने का मामला सामने आया है। इस दौरान उसके समर्थन में नारे भी लगाए गए। घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने आरोपितों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है।

शनिवार रात गणेश विसर्जन से पहले अंजड़ में झांकियां निकाली गईं, जिसमें 'गदर' फिल्म पर आधारित मंचन हुआ। इसी दौरान कुछ लोगों ने विवादित पोस्टर लहराए। इस मामले में समाजशास्त्रियों का कहना है कि युवा गैंगस्टरों की जीवनशैली से प्रभावित होकर ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। वहीं अंजड़ थाना प्रभारी आरआर चौहान ने बताया कि मामले की जांच जारी है।