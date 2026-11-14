राहुल गांधी ने निभाया वादा... MP की बेटी प्रियंका के आंखों का कराया ऑपरेशन, भाई दूज पर की मुलाकात

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने वादे को निभाते हुए चाचरिया क्षेत्र की बेटी प्रियंका सेंगर से दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय (इंदिरा भवन) में भाई दूज के अवसर पर व्यक्तिगत मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रियंका के नेत्र ऑपरेशन और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई।

इंदौर के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने दिया था इलाज का आश्वासन ज्ञात रहे कि बीती 19 सितंबर को इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रियंका सेंगर ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। बचपन में तीन वर्ष की उम्र में आंख में चूना गिर जाने के कारण प्रियंका एक आंख से देख नहीं पाती थीं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी इस समस्या से राहुल को अवगत कराया था, जिस पर उन्होंने आंखों का बेहतर इलाज कराने का आश्वासन दिया था।