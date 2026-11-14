मारपीट के बाद जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूदे पति-पत्नी व बेटी, तीनों घायल, एक मासूम गाड़ी में ही छूटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। गुना रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने के बाद जान बचाकर भाग रहे पति-पत्नी अपनी दो बेटियों के साथ दयोदय एक्सप्रेस में सवार हो गए। ट्रेन किस दिशा में जा रही है, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण वे दमोह की ओर पहुंच गए। इसी दौरान पीछे से आरोपितों के ट्रेन में दिखाई देने की आशंका के चलते घबराए पति-पत्नी ने शनिवार सुबह करीब 6 बजे बांदकपुर रेलवे स्टेशन के समीप चलती ट्रेन से अपनी ढाई साल की बेटी को साथ लेकर छलांग लगा दी।

हादसे में दोनों पति-पत्नी और उनके साथ मौजूद बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी दो वर्षीय दूसरी बेटी ट्रेन में ही छूट गई। उसे कटनी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने सकुशल उतार लिया। 108 एंबुलेंस से दमोह जिला अस्पताल पहुंचाए गए तीनों घायल घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस की मदद से तीनों घायलों को उपचार के लिए दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान भगीरथ आदिवासी (29), उसकी पत्नी सविता आदिवासी (22) और ढाई वर्षीय बेटी रितिका के रूप में हुई है। परिवार गुना जिले के आरोन का निवासी बताया गया है। वहीं दो वर्षीय बेटी ऋतु ट्रेन में सुरक्षित रह गई थी।