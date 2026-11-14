मारपीट के बाद जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूदे पति-पत्नी व बेटी, तीनों घायल, एक मासूम गाड़ी में ही छूटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। गुना रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने के बाद जान बचाकर भाग रहे पति-पत्नी अपनी दो बेटियों के साथ दयोदय एक्सप्रेस में सवार हो गए। ट्रेन किस दिशा में जा रही है, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण वे दमोह की ओर पहुंच गए। इसी दौरान पीछे से आरोपितों के ट्रेन में दिखाई देने की आशंका के चलते घबराए पति-पत्नी ने शनिवार सुबह करीब 6 बजे बांदकपुर रेलवे स्टेशन के समीप चलती ट्रेन से अपनी ढाई साल की बेटी को साथ लेकर छलांग लगा दी।
हादसे में दोनों पति-पत्नी और उनके साथ मौजूद बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी दो वर्षीय दूसरी बेटी ट्रेन में ही छूट गई। उसे कटनी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने सकुशल उतार लिया।
घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस की मदद से तीनों घायलों को उपचार के लिए दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान भगीरथ आदिवासी (29), उसकी पत्नी सविता आदिवासी (22) और ढाई वर्षीय बेटी रितिका के रूप में हुई है। परिवार गुना जिले के आरोन का निवासी बताया गया है। वहीं दो वर्षीय बेटी ऋतु ट्रेन में सुरक्षित रह गई थी।
जिला अस्पताल में उपचाररत सविता ने बताया कि वह अपने मायके अशोकनगर से पति और दोनों बेटियों के साथ गुना रेलवे स्टेशन पहुंची थी। परिवार को वहां से आरोन जाना था। इसी दौरान स्टेशन पर कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया।
सविता के मुताबिक, विवाद का कोई स्पष्ट कारण नहीं था और उन लोगों ने अचानक उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए सामने खड़ी ट्रेन में वे परिवार सहित सवार हो गए।
सविता ने बताया कि ट्रेन दमोह की ओर जा रही थी, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा कि मारपीट करने वाले लोग और उनके साथी ट्रेन में भी पीछे आ रहे हैं। इसी डर के चलते जब ट्रेन दमोह स्टेशन पार कर बांदकपुर के समीप पहुंची तो पति-पत्नी ने अपनी बेटी को साथ लेकर चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। उन्हें लगा कि यदि वे वहीं रहे तो हमलावर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इस घटनाक्रम में उनकी दूसरी बेटी ऋतु ट्रेन में ही रह गई।
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घायलों के अस्पताल पहुंचने के बाद आरपीएफ ने कटनी आरपीएफ को सूचना दी कि दयोदय एक्सप्रेस की जनरल बोगी में एक छोटी बच्ची अकेली बैठी है, जिसके माता-पिता ट्रेन से कूद गए हैं। सूचना पर कटनी आरपीएफ ने सुबह करीब 8:30 बजे कटनी रेलवे स्टेशन पर बच्ची को सकुशल ट्रेन से उतार लिया। इसके बाद प्रधान आरक्षक पूनम भंडारी और कृष्ण स्नेही पांडे बच्ची को लेकर दमोह पहुंचे।
फिलहाल घायल पति-पत्नी और उनकी बेटी का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं सुरक्षित मिली दो वर्षीय ऋतु को बाल कल्याण समिति के माध्यम से उसके नाना-नानी के सुपुर्द करने की कार्रवाई की जा रही है। घायलों का कहना है कि मारपीट करने वाले लोगों को वे नहीं जानते और न ही उनकी पहचान या निवास के बारे में कोई जानकारी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है।