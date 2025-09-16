Damoh में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते धराया सब इंजीनियर, इस काम के लिए मांगी थी घूस

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। जिले में लगातार ही लोकायुक्त पुलिस द्वारा कार्यवाहियां जारी है। ऐसा कोई भी महीना नहीं जा रहा है जब दमोह जिले में लोकायुक्त द्वारा किसी अधिकारी कर्मचारी को पैसा लेते हुए रंगे हाथ ना पड़े जाए। इसी क्रम में मंगलवार की दोपहर दमोह जनपद पंचायत में उप यंत्री के पद पर पदस्थ राजन सिंह को खेत तालाब योजना के तहत मूल्यांकन करने के मामले में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

80 हजार की मांगी थी रिश्वत इस संबंध में लोकायुक्त टी आई कमल सिंह उइके ने बताया कि दमोह जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री राजन सिंह द्वारा खेत तालाब योजना के मूल्यांकन के लिए ग्राम पंचायत बरमासा के सरपंच लीला गौड़ से 80 हजार रुपए की राशि की मांग की जा रही थी। इस मामले में सरपंच एक माह पूर्व 20 हजार रुपए प्रथम किस्त के रूप में उप यंत्री को दे भी चुका था।