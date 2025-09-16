मेरी खबरें
    Damoh में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते धराया सब इंजीनियर, इस काम के लिए मांगी थी घूस

    MP Crime: ऐसा कोई भी महीना नहीं जा रहा है जब दमोह जिले में लोकायुक्त द्वारा किसी अधिकारी कर्मचारी को पैसा लेते हुए रंगे हाथ ना पड़े जाए। इसी क्रम में मंगलवार की दोपहर दमोह जनपद पंचायत में उप यंत्री के पद पर पदस्थ राजन सिंह को खेत तालाब योजना के तहत मूल्यांकन करने के मामले में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

    By Sunil Gautam
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 03:47:23 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 03:47:23 PM (IST)
    Damoh में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते धराया सब इंजीनियर, इस काम के लिए मांगी थी घूस
    Damoh में रिश्वत लेते धराया सब इंजीनियर।

    HighLights

    1. सब इंजीनियर को 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा
    2. खेत तालाब योजना के तहत मूल्यांकन के लिए मांगी घूस
    3. लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। जिले में लगातार ही लोकायुक्त पुलिस द्वारा कार्यवाहियां जारी है। ऐसा कोई भी महीना नहीं जा रहा है जब दमोह जिले में लोकायुक्त द्वारा किसी अधिकारी कर्मचारी को पैसा लेते हुए रंगे हाथ ना पड़े जाए। इसी क्रम में मंगलवार की दोपहर दमोह जनपद पंचायत में उप यंत्री के पद पर पदस्थ राजन सिंह को खेत तालाब योजना के तहत मूल्यांकन करने के मामले में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

    80 हजार की मांगी थी रिश्वत

    इस संबंध में लोकायुक्त टी आई कमल सिंह उइके ने बताया कि दमोह जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री राजन सिंह द्वारा खेत तालाब योजना के मूल्यांकन के लिए ग्राम पंचायत बरमासा के सरपंच लीला गौड़ से 80 हजार रुपए की राशि की मांग की जा रही थी। इस मामले में सरपंच एक माह पूर्व 20 हजार रुपए प्रथम किस्त के रूप में उप यंत्री को दे भी चुका था।

    20 हजार रुपए रंगे हाथ गिरफ्तार

    आज मंगलवार को द्वितीय क़िस्त के रूप में 20 हजार रुपए की राशि देने के लिए उसके द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई थी, जिसकी पुष्टि कराए जाने पर मामला सही था। इसी के उपरांत मंगलवार को टीम द्वारा उपयंत्री राजन सिंह के अभिनव होम्स स्थित आवास पर सरपंच से 20 हजार रुपए की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और कार्यवाही की गई।

