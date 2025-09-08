MP News: सीवरेज के गड्ढे में फंसी स्कूल बस, मशक्कत कर बुलडोजर से निकाला, 20 बच्चे थे सवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी: आबादी व मकानों की संख्या के लिहाज से शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी कृष्णा स्टेट के बी ब्लॉक में सोमवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। सुबह बच्चों से भरी बस के पहिए गड्ढे में धंस गए। इससे बस एक ओर झुक गई। बच्चों का शोरगुल होते ही बस चालक-हेल्पर सहित रहवासियों ने एकत्रित होकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।

वहीं इसके बाद एक घंटे तक बस को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए मशक्कत होती रही। आखिर ओवरलोडेड मशीन बुलडोजर के माध्यम से बस को कीचड़ भरे मिट्टी के गड्ढे से बाहर निकाला। बस में करीब 20 बच्चे सवार थे।

लोगों ने बताया कि कृष्णा स्टेट कॉलोनी में पहले से ही कच्चे मार्ग हैं और बारिश में कीचड़ की समस्या परेशानी बढ़ाती है। वहीं सीवरेज कंपनी द्वारा चैंबर बनाने के बाद मिट्टी से ही गड्ढे भरकर औपचारिकता की जा रही है। इससे बी ब्लॉक की लंबी गली में कीचड़ फैलने के साथ बाइक निकालना मुश्किल हो गया हैं।

मौके पर जेसीबी से बस को पीछे की ओर से उठाकर पहियों के नीचे ईंट-पत्थर डालकर किसी तरह आगे कर बाहर निकाला। करीब नौ बजे बस आगे रवाना हुई। घटना से कॉलोनीवासियों के साथ बच्चों के पालकों में भी रोष नजर आया।

सीएम हेल्पलाइन के बाद भी सुनवाई नहीं

वहीं दशहरा मैदान के समीप पूजा स्टेट कालोनी के मुख्य मार्ग पर सीवरेज लाइन डालने के कई दिनों बाद भी पक्की दुरुस्ती नहीं की गई। इससे वाहनों के चक्के फंस रहे हैं। वहीं बाइक सवार फिसलकर गिर रहे हैं। थोड़ी सी वर्षा में राहगीरों को आवागमन करना मुश्किल हो गया हैं।

रहवासी असरफ मंसूरी ने बताया कि इसको लेकर उन्होंने गत दिनों सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, लेकिन निर्माण कंपनी के अधिकारी और एमपीयूडीसी के इंजीनियर द्वारा एक-दो दिन में काम शुरू करने का आश्वासन दिया जा रहा हैं। सोमवार तक भी दुरुस्ती काम शुरू नहीं किया गया। सड़क पर कीचड़ व जल जमाव से पर्वों के दौरान भी लोगों को खासी दिक्कतें आई।

चार माह बाकी, करना हैं 50 फीसदी काम

बता दें कि यह प्रोजेक्ट एमपीयूडीसी द्वारा 92.45 करोड़ रुपये की लागत से दिसंबर पूर्ण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट की वर्तमान भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत है। जिसके तहत सीवरेज नेटवर्क, हाइड्रो टेस्टिंग, रोड रेस्टोरेशन, मेनहोल, हाउस सर्विस कनेक्शन, गली ट्रैप, एसटीपी कार्य, इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन और मेन पंपिंग स्टेशन के कार्य किया जा रहे हैं। उक्त कार्य के चलते नगर पालिका के कायाकल्प-02 के सड़कों के कामों में भी देरी हुई है। जिससे वर्तमान में कई सड़कों पर कीचड़ फैल रहा हैं।

जिम्मेदार नहीं देते जवाब

शहर में सीवरेज समस्याओं को लेकर कंपनी और एमपीयूडीसी के जिम्मेदार जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझते। ऐसे में रहवासियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया जा रहा हैं। हालांकि सीएम हेल्पलाइन पर सीवरेज की शिकायतों को नगर पालिका में डायवर्ट किया जा रहा है। सोमवार सुबह स्कूली बस गड्ढे में फंसने के बाद जब एमपीयूडीसी के इंजीनियर चंद्रजीतसिंह के मोबाइल पर संपर्क किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया।