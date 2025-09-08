जेल प्रहरी की दबंगई: वर्दी में मनाया जन्मदिन, पार्टी में शराब के साथ शामिल हुए शातिर अपराधी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना: मध्य प्रदेश के जिला दतिया के बाद अब सतना में भी जेल प्रहरी की दबंगई सुर्खियों में है। केंद्रीय जेल सतना में चौकी क्रमांक 2 पर तैनात प्रहरी संजीव गुर्जर ने वर्दी पहनकर ही जन्मदिन की पार्टी मनाई। फिल्मी अंदाज में केक काटा गया और जमकर शराब की बोतलें छलकाई गईं। इस पार्टी में शहर के कई शातिर अपराधियों की मौजूदगी ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, 4 सितंबर को संजीव गुर्जर ने जेल परिसर के बाहर बुलेट मोटरसाइकिल पर खड़े होकर केक काटा। पार्टी का आयोजन पूरी तरह फिल्मी अंदाज में किया गया। तस्वीरों और वीडियो में प्रहरी वर्दी पहने दिखाई दे रहा है, जबकि शराब के जाम पर जाम चल रहे हैं।
यह वही प्रहरी है, जिसे जेलर श्रीकांत त्रिपाठी ने हाल ही में कड़ी फटकार लगाई थी। 31 अगस्त की रात लगभग 1 बजे संजीव गुर्जर को चौकी क्रमांक 2 पर हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के साथ शराबखोरी करते रंगेहाथ पकड़ा गया था। जेलर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसकी एमएलसी जिला अस्पताल में कराई थी और नशे में ड्यूटी करने पर चेतावनी दी थी।
फटकार और कार्रवाई के बावजूद संजीव गुर्जर ने दबंगई का परिचय देते हुए जेल प्रशासन की साख को धूमिल किया। वर्दी में पार्टी देकर उसने अधिकारियों को खुली चुनौती दी है।
यह भी पढ़ें- भिंड में पत्नी के सामने शिक्षक ने गौरी सरोवर में लगा दी छलांग, डूबने से मौत
इस पूरी घटना से यह साफ हो गया है कि जेल में प्रहरी और अपराधियों की मिलीभगत कितनी गहरी है। जिन अपराधियों पर जेल की सलाखों में अंकुश लगाना था, वही प्रहरी उनके साथ जाम टकराते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि इस मामले पर जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों की क्या कार्रवाई होगी।
अभी इस बात की जानकारी नहीं है, अगर ऐसा है तो इस पर एक्शन लिया जाएगा।
-लीना कोष्टा, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सतना