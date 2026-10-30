बड़वानी में सीवरेज लाइन बनी आफत, ट्रैक्टर फंसा तो फूटी पेयजल लाइन, बाइक फिसलने से युवक घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। शहर के नवलपुरा रोड स्थित मारुति नगर और स्वामी विवेकानंद कालोनी में सीवरेज लाइन बिछाने का काम रहवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। डेढ़ महीने से चल रहे काम के दौरान सड़क की खोदाई के बाद समुचित मरम्मत नहीं होने से रास्ते पर गड्ढे, कीचड़ और जलभराव की स्थिति बन रही है। हालात ऐसे हैं कि सड़क तालाब जैसी नजर आने लगी है। इसी दौरान कीचड़ में ट्रैक्टर का पहिया फंसने से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और पानी मुख्य मार्ग से कालोनी की ओर नहर की तरह बहने लगा।

रहवासियों के अनुसार, खुदी सड़क पर बाइक फिसलने से एक युवक भी घायल हुआ, जिसके इलाज पर करीब 10 हजार रुपये खर्च होने की बात सामने आई है। पेट्रोल पंप के पास कालोनी में जाने वाले मार्ग पर सड़क की पक्की मरम्मत नहीं होने से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क की एक पटरी पर जलभराव और कीचड़ के कारण दोपहिया वाहनों के फिसलने तथा बड़े वाहनों के पहिए धंसने का खतरा बना हुआ है। यह मार्ग आसपास की कालोनियों के लिए महत्वपूर्ण है और यहां से छोटे-बड़े वाहनों के साथ चारा-घास से भरे वाहन भी गुजरते हैं।

रहवासियों का कहना है कि कभी एक जगह काम शुरू कर दिया जाता है तो दूसरी जगह खुदाई कर दी जाती है, जिससे आवागमन लगातार प्रभावित हो रहा है।डेढ़ महीने से परेशानी, दुर्घटनाओं का खतरादुकानदार हमजा ने बताया कि क्षेत्र में पिछले डेढ़ महीने से सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। खोदाई के बाद सड़क को ठीक से भरकर समतल नहीं किया जा रहा। यह मार्ग अंदर की दो-तीन कालोनियों को जोड़ता है, इसलिए लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों के फिसलने और गड्ढों में फंसने का डर बना रहता है। उनका आरोप है कि घटना के बाद कंपनी का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और कालोनी के कुछ लोग ही स्थिति देखने आए।बाइक फिसलने से युवक घायल, इलाज पर खर्चनवलपुरा निवासी मोहम्मद रफीक ने बताया कि सीवर लाइन का काम बेहद धीमी गति से किया जा रहा है। उनके परिवार की गाड़ी खुदी सड़क पर फिसलने के बाद टक्कर की स्थिति बनी, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने इलाज पर करीब 10 हजार रुपये खर्च होने की बात कही। रफीक के अनुसार, सड़क पूरी तरह आवागमन के लिए सुरक्षित नहीं है। एक जगह काम पूरा करने के बाद दूसरी जगह खुदाई कर दी जाती है। सीवर लाइन चोक होने से गंदा पानी, गंदगी और मच्छरों की समस्या भी बढ़ रही है।