इंदौर भागीरथपुरा जलकांड के बाद बड़वानी के निवाली में सख्त सतर्कता, पानी की टंकियों की विशेष सफाई

नईदुनिया न्यूज, निवाली। निवाली नगर में नगर परिषद द्वारा इंदौर के भागीरथपुरा जलकांड को गंभीरता से लेते हुए निवाली नगर परिषद ने नगर में जल सुरक्षा को लेकर सतर्कता और निगरानी तेज कर दी है। जानकारी देते हुए नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिसोदिया एवं राजस्व उप निरीक्षक केतराम ब्राह्मणे द्वारा बताया गया कि नगर की दो प्रमुख पानी की टंकियों की फायर फास्टर की मदद से विशेष धुलाई कराई गई, ताकि नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

नगर के मंदिर चौक स्थित पानी की टंकी, जिस पर पूर्व में प्लास्टिक की पॉलिथीन बांधी गई थी, उसे तत्काल हटाकर टिन शेड लगाया गया है। इससे टंकी में कचरा गिरने और पानी दूषित होने की आशंका को पूरी तरह समाप्त किया गया है।

वहीं पलसुद रोड क्षेत्र में स्थित सीवरेज नाली के समीप से गुजर रही जल सप्लाई पाइपलाइन को भी नगर परिषद की टीम द्वारा नाली से अलग किया गया। साथ ही नाली की सघन सफाई कर उसे पूरी तरह स्वच्छ कराया गया, ताकि किसी भी प्रकार से गंदा पानी पेयजल लाइन के संपर्क में न आ सके।

इस विशेष स्वच्छता एवं सुरक्षा अभियान की जानकारी देते हुए नगर परिषद राजस्व उप निरीक्षक केतराम ब्राह्मणे एवं नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिसोदिया ने बताया कि नगर परिषद नागरिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करेगी।

आने वाले समय में सभी जल स्रोतों की नियमित जांच, सफाई और निगरानी की जाएगी। उक्त कार्रवाई में नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अखिलेश सोनी, पार्षद रुपेश सोलंकी ,संतोष राठौड़ ,अपूर्व ब्राह्मणे एवं नगर परिषद की टीम मौजूद थी।