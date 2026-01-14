MP में एकलव्य छात्रावास में छात्रा ने लगाई फांसी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

नईदुनिया न्यूज, निवाली। निवाली के एकलव्य छात्रावास में बीती रात को एक छात्रा ने फांसी लगा ली। छात्रावास में 15 वर्षीय अश्विनी कक्षा नौवीं के द्वारा फांसी लगाई गई। घटना के बाद होस्टल में रह रही कुछ छात्राओं की घटना को देख कर घबराहट होने से तबीयत बिगड़ गई जिन्हें निवाली सामुदायिक स्वास्थ केंद्र लाया गया जिनका चिकित्सक द्वारा उपचार किया गया।
निवाली थाना प्रभारी आरके लौवंशी द्वारा बताया गया कि रात करीब 9.30 बजे के लगभग एकलव्य छात्र छात्रावास से फोन आया। इसमें उनके द्वारा उक्त घटना की सूचना दी गई। इसके बाद घटना स्थल पर पहुंच वरिष्ठ अधिकारियों सहित एफएसएल टीम को घटना की जानकारी दी। वह मध्य रात्रि में विधिवत कार्रवाई कर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मौके से एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है।
प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है। वहीं सुबह से ही निवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वजनों व आला अधिकारियों का जमावड़ा रहा। स्वजन वरिष्ठ अधिकारी को घटना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे।
इसके बाद निवाली तहसीलदार कार्तिक मोर्य, नायब तहसीलदार अर्चना गिरवाल के द्वारा स्वजनों से चर्चा की गई परंतु स्वजन के नहीं मानने पर पानसेमल अनुविभागीय अधिकारी रमेश सिसोदिया के द्वारा उनसे चर्चा की गई। वहीं स्वजन कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे।
इसको लेकर दो घंटे तक स्वास्थ केंद्र परिसर में गहमागहमी का माहौल बना रहा। अंत में एसडीएम के द्वारा कलेक्टर से चर्चा की गई। स्वजनों को समझाइश देकर दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की बात पर वे माने तब कहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
सुरक्षा को लेकर उदासीनता
ज्ञात हो उक्त छात्रावास में सुरक्षा की बात करे तो सुरक्षा के नाम पर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे काफी समय से बंद है। यह छात्रावास शुरू से ही विवादों में रहा है। यहां 12 जुलाई 2023 में छात्र छात्राएं वार्डन व होस्टल की अनियमितता के चलते पैदल मार्च कर जिला कलेक्टर से मिलने के लिए निकल पड़ी थी। वही दूसरी घटना दिनांक 21 जुलाई 2025 की जिसमें विद्यार्थी एक बार फिर होस्टल की अनियमितता को लेकर सड़कों पर निकल पड़ी थी। वर्तमान घटना के संबंध में स्वजनों इंदास, संजय रावतले, महेश चौहान, ओमप्रकाश चौहान के द्वारा होस्टल के अधीक्षक वार्डन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं स्वजनों के द्वारा एसडीएम को दिए गए आवेदन में बताया कि होस्टल में सीसीटीवी कैमरे काफी समय से बंद है। जिसमें हमारी बालिका को मानसिक प्रताड़ित किया गया। स्वजनों के द्वारा उक्त घटना के जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं जब इस संबंध में पानसेमल अनुविभागीय अधिकारी सिसोदिया से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उक्त घटना के संबंध में स्वजनों के द्वारा घटना की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। वही जब घटना के संबंध में छात्र छात्रावास से संबंधित से चर्चा करने की कोशिश की गई यो उनके फोन बंद होने के चलते संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव के पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया है।