MP में एकलव्य छात्रावास में छात्रा ने लगाई फांसी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

नईदुनिया न्यूज, निवाली। निवाली के एकलव्य छात्रावास में बीती रात को एक छात्रा ने फांसी लगा ली। छात्रावास में 15 वर्षीय अश्विनी कक्षा नौवीं के द्वारा फांसी लगाई गई। घटना के बाद होस्टल में रह रही कुछ छात्राओं की घटना को देख कर घबराहट होने से तबीयत बिगड़ गई जिन्हें निवाली सामुदायिक स्वास्थ केंद्र लाया गया जिनका चिकित्सक द्वारा उपचार किया गया।

निवाली थाना प्रभारी आरके लौवंशी द्वारा बताया गया कि रात करीब 9.30 बजे के लगभग एकलव्य छात्र छात्रावास से फोन आया। इसमें उनके द्वारा उक्त घटना की सूचना दी गई। इसके बाद घटना स्थल पर पहुंच वरिष्ठ अधिकारियों सहित एफएसएल टीम को घटना की जानकारी दी। वह मध्य रात्रि में विधिवत कार्रवाई कर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मौके से एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है।

प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है। वहीं सुबह से ही निवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वजनों व आला अधिकारियों का जमावड़ा रहा। स्वजन वरिष्ठ अधिकारी को घटना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद निवाली तहसीलदार कार्तिक मोर्य, नायब तहसीलदार अर्चना गिरवाल के द्वारा स्वजनों से चर्चा की गई परंतु स्वजन के नहीं मानने पर पानसेमल अनुविभागीय अधिकारी रमेश सिसोदिया के द्वारा उनसे चर्चा की गई। वहीं स्वजन कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इसको लेकर दो घंटे तक स्वास्थ केंद्र परिसर में गहमागहमी का माहौल बना रहा। अंत में एसडीएम के द्वारा कलेक्टर से चर्चा की गई। स्वजनों को समझाइश देकर दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की बात पर वे माने तब कहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।