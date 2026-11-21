नईदुनिया न्यूज, बिजासनघाट/बड़वानी। बिजासन घाट के गवाड़ी में एक पेट्रोल पंप पर बिना नंबर की बाइक से आए तीन अज्ञात लोगों के द्वारा पंप कर्मचारियों पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने पहले पेट्रोल भरवाया और इसके बाद अचानक कर्मचारियों की ओर फायरिंग कर दी।

इतना ही नहीं, जाते समय पेट्रोल पंप स्थित कार्यालय के गेट को भी निशाना बनाते हुए गोली चलाई। बदमाशों ने पेट्रोल पंप कार्यालय के गेट पर भी एक फायर किया। गोली लगने से गेट का कांच टूट गया और उसके टुकड़े कार्यालय के अंदर बैठे कर्मचारियों के चेहरे पर लगे, जिससे एक कर्मचारी को मामूली चोट आई।