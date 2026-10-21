57 फीट के रावण का दहन, पुतले से दिया प्लास्टिक मुक्त बड़वानी का संदेश, आतिशबाजी से जगमगाया दशहरा मैदान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी : बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व मंगलवार रात शहर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। दशहरा मैदान पर रात करीब 8 बजे 57 फीट ऊंचे रावण तथा 45-45 फीट ऊंचे कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया।

आतिशी नजारों और जय श्रीराम के जयघोष के बीच रावण का अहंकार चंद मिनटों में आग की लपटों में समा गया। इस बार आयोजन में परंपरा के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जुड़ा रहा। नगर पालिका द्वारा तैयार रावण के पुतले की ढाल पर ‘प्लास्टिक मुक्त बड़वानी’ का संदेश प्रदर्शित किया गया, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीराम की शोभायात्रा के बाद हुआ पुतला दहन पुतला दहन से पहले कालिका माता मंदिर से भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान की शोभायात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई शोभायात्रा दशहरा मैदान पहुंची। इसके बाद विधि-विधान और उत्सवी माहौल के बीच रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। इस दृश्य को देखने के लिए मैदान में बड़ी संख्या में शहरवासी जुटे। पुतलों के दहन के साथ ही मैदान जयघोष से गूंज उठा। इस वर्ष दशहरा उत्सव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी का शो आयोजित किया गया। रोशनी और आतिशबाजी के इस विशेष आयोजन ने दर्शकों का ध्यान खींचा।