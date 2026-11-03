बड़वानी में 3 करोड़ की लूट, कूरियर कंपनी के कर्मचारियों को किडनैप कर सुनसान जगह फेंका

नईदुनिया न्यूज, बिजासनघाट (बड़वानी) : मप्र से तीन किमी दूर महाराष्ट्र सीमा में मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर फिल्मी अंदाज में 3.6 करोड़ की लूट हुई। कूरियर कंपनी के दो कर्मचारियों का अपहरण कर सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। कार में सवार होकर आए पांच से छह बदमाशों ने यह वारदात की।

फिल्मी अंदाज में बड़ी लूट की वारदात को दिया अंजाम मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पळासनेर गांव के पास फिल्मी अंदाज में बड़ी लूट की वारदात सामने आई। जानकारी के अनुसार, सूरत निवासी कूरियर कंपनी के कर्मचारी सुनील शिवरामभाई पटेल और उनके साथी शैलेश मफतलाल पटेल के साथ यह वारदात हुई। वे कंपनी की भोपाल शाखा से यह नकदी लेकर कार से लेकर मुंबई के लिए रवाना हुए थे।

कार को ओवरटेक कर रास्ता रोककर की वारदात उनकी कार को ओवरटेक कर रास्ता रोक वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद बदमाश दोनों कर्मचारियों का अपहरण कर उन्हें कुछ दूरी पर सुनसान स्थान पर फेंककर फरार हो गए। सुनील पटेल की शिकायत पर शिरपुर तालुका पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुख विलास कालोनी के खाली प्लॉट पर मिला नवजात बालक का शव बड़वानी : शहर की सुख विलास कालोनी में सोमवार सुबह एक खाली प्लॉट पर नवजात बालक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी सामने आते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू की।