बड़वानी में हाईवे पर ट्रक ने पीछे से कार को मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत, चार गंभीर घायल

नईदुनिया न्यूज, ओझर (बड़वानी) : ग्राम पानवा फाटा स्थित एबी रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार आगे चल रहे एक अन्य वाहन से जा भिड़ी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

ओझर पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार कार में पांच लोग सवार थे। सभी लोग जोगवाड़ा, खातेगांव से अपने घर तलोदा, महाराष्ट्र लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक के चालक ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए कार को पीछे से टक्कर मार दी।