बड़वानी में हाईवे पर ट्रक ने पीछे से कार को मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत, चार गंभीर घायल

नईदुनिया न्यूज, ओझर (बड़वानी) : ग्राम पानवा फाटा स्थित एबी रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार आगे चल रहे एक अन्य वाहन से जा भिड़ी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
ओझर पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार कार में पांच लोग सवार थे। सभी लोग जोगवाड़ा, खातेगांव से अपने घर तलोदा, महाराष्ट्र लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक के चालक ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए कार को पीछे से टक्कर मार दी।
हादसे में कार सवार शीतल पत्नी लक्ष्मण शर्मा, लक्ष्मण पुत्र प्रेमराज शर्मा, योगेश पुत्र सुभाष शर्मा, प्रेमराज पुत्र रावत मालजी शर्मा और पारसमल पुत्र गोपालकृष्ण शर्मा, सभी निवासी तलोदा, तहसील नंदुरबार, महाराष्ट्र, घायल हो गए। घायलों के हाथ, पैर और सिर में चोटें आईं। हादसे में पारसमल पिता गोपालकृष्ण शर्मा की मौत हो गई।
दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने ट्रक के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
हादसे की सूचना मिलते ही ओझर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए तत्काल सेंधवा अस्पताल रवाना कराया तथा हाईवे पर बाधित यातायात को सुचारू करवाया। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है।
बदनावर : यहां पेटलावद रोड पर केंद्र फाटा के पास शनिवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक ने एक अन्य बाइक को टक्कर मारी दी। इससे दूसरी बाइक पर सवार 28 वर्षीय आत्माराम पुत्र आनंदीलाल कुमावत निवासी पीपलखूंटा थाना बिलपांक जिला रतलाम घायल हो गया। उसके पैर में गंभीर चोट आई। जननी एक्सप्रेस से पायलट प्रकाश कश्यप उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाए। प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम रेफर किया।
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