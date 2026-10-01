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मिर्जापुर हाईवे पर ट्रक में घुसी कार, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लौट रहे रीवा के दोस्तों की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि ब्रेजा कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए।

By Shyam MishraEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 05:50:51 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 05:50:51 PM (IST)
मिर्जापुर हाईवे पर ट्रक में घुसी कार, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लौट रहे रीवा के दोस्तों की मौत
घटना की जानकारी मिलते ही रीवा में परिजनों में हड़कंप मच गया। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. चारों युवक कार से वाराणसी दर्शन के लिए गए थे
  2. रीवा में चोरहटा के किटवरिया के रहने वाले थे दोनों
  3. तेज रफ्तार और झपकी आना हादसे की वजह

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लौट रहे रीवा के दो युवकों की उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए। हादसा 1 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे मिर्जापुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ।

बाबा के दर्शन-पूजन के बाद रीवा लौट रहे थे सभी

मृतकों की पहचान चोरहटा थाना क्षेत्र के किटवरिया निवासी अखिल तिवारी (26) और साहिल मंसूरी (25)के रूप में हुई है। चारों युवक मंगलवार रात अपनी ब्रेजा कार से वाराणसी दर्शन के लिए गए थे। बाबा के दर्शन-पूजन के बाद वे वापस रीवा लौट रहे थे।


तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी

उनकी कार मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र के कपसौर गांव के सामने पहुंची, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी।

हालत गंभीर देख वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया

इस हादसे में कार चला रहे अखिल तिवारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बगल की सीट पर बैठे साहिल मंसूरी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उसे तत्काल नजदीकी सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया।

पिछली सीट पर बैठे दो युवकों को मामूली चोटें

कार की पिछली सीट पर बैठे दो अन्य युवकों को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही रीवा में परिजनों में हड़कंप मच गया।

तेज रफ्तार और झपकी आना हादसे की वजह

परिजन तत्काल उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। पड़री थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और झपकी आना हादसे की वजह लग रही है।

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