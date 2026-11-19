नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जिले के लीड कॉलेज शहीद भीमा नायक (एसबीएन) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को छात्राओं की सुरक्षा और कथित दुर्व्यवहार का मामला गरमा गया। कार्रवाई नहीं होने से नाराज छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने मुख्य द्वार पर धरना दिया और विरोध स्वरूप प्रभारी प्राचार्य की कुर्सी उठाकर बाहर रख दी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंशुमन धनगर के अनुसार एक व्यक्ति जो स्वयं को कांग्रेस से जुड़ा और कॉलेज का विद्यार्थी बताता है, पिछले दो-चार महीनों से कथित तौर पर परेशान कर रहा था। इस संबंध में तीन दिन पहले प्रभारी प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आश्वासन के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार को संबंधित व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार किए जाने के बाद विवाद बढ़ गया।