नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। मध्य प्रदेश के सारनी स्थित कोल माइंस के 11 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जीवनभर की जमा पूंजी हड़पने वाले ठग को बैतूल के विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम) के न्यायाधीश रईस खान की अदालत ने कुल 120 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी चंद्रकिशोर देशमुख को आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) में पांच-पांच वर्ष की 10 सजाएं यानी कुल 50 वर्ष और आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) में सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की 10 सजाएं यानी कुल 70 वर्ष की सजा सुनाई है।