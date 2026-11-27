नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिस भोजन के लिए ग्राहक पैसे चुकाता है, उसी थाली में अगर बर्तन साफ करने वाली तार का टुकड़ा निकल आए तो रेस्टोरेंट की रसोई की सफाई और निगरानी पर सवाल उठना लाजिमी है। जेके रोड स्थित आरआर राजोरिया रेस्टोरेंट में शुक्रवार को पनीर की सब्जी में तार मिलने की शिकायत ने खाद्य सुरक्षा प्रशासन को जांच के लिए पहुंचा दिया। टीम ने पास के डीके राजोरिया रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण किया और दोनों जगह से पांच खाद्य नमूने लिए हैं।

दोनों रेस्टोरेंट से लिए गए पांच खाद्य नमूने खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक ने बताया कि ग्राहक से मिली शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने जेके रोड स्थित आरआर राजोरिया रेस्टोरेंट की जांच की। शिकायत में यहां परोसी गई पनीर की सब्जी में बर्तन साफ करने वाली तार का टुकड़ा मिला था। टीम ने जांच कर पनीर की सब्जी, दाल और चावल के नमूने संग्रहीत किए।