30 दिनों में जमा किया 6 टन प्लास्टिक कचरा; धरती की सेवा के लिए बैतूल में '75 कदम' मिशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। 75 कदम के पालीथिन मुक्त, कैंसर मुक्त मिशन के तहत आयोजित 30 दिवसीय धरती सेवा पदयात्रा का समापन हुआ। अंतिम दिन पुरानी एचएमटी फैक्ट्री से औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क किनारे से 1,562 किलो पॉलीथिन, प्लास्टिक और डिस्पोजल सामग्री एकत्र कर नगर पालिका को सौंपी गई।

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर यह धरती सेवा की गई। अभियान से जुड़े लोगों ने नागरिकों, दुकानदारों और फल-सब्जी विक्रेताओं से सार्वजनिक स्थानों पर पॉलीथिन और प्लास्टिक कचरा न फेंकने तथा इनके उपयोग से बचने की अपील की।

आयोजकों के अनुसार, अभियान के दौरान कुल लगभग 5 से 6 हजार किलो प्लास्टिक कचरा जुटाया गया।

उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरे से मिट्टी की उर्वरता, पेड़-पौधों के विकास और नदियों के प्रवाह पर प्रतिकूल असर पड़ता है। मिशन के तहत धरती सेवा, नदी सेवा, घर-घर संपर्क और जनजागरूकता कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे।