बैतूल से खाटूश्यामजी जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैवलर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोटा में पलटी, 8 लोगों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। राजस्थान के कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत और 17 के घायल होने की प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। भोपाल से खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जा रही यात्रियों से भरी ट्रैवलर अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र के परिवारों के सदस्य प्रभावित बताए जा रहे हैं।

परिवारों के परिचित सतीश घोड़की के अनुसार, वाहन में सवार अधिकांश लोग आपस में रिश्तेदार थे। इनमें जामगांव और मीरापुर क्षेत्र से जुड़े परिवारों के सदस्य शामिल थे, जो कामकाज के सिलसिले में भोपाल में रह रहे थे। हादसे में करीब 24 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा की भी मौत होने की जानकारी मिली है, जिसका संबंध मुलताई क्षेत्र से बताया जा रहा है।

परिवारों के परिचित सतीश घोड़की के अनुसार, वाहन में सवार अधिकांश लोग आपस में रिश्तेदार थे। इनमें जामगांव और मीरापुर क्षेत्र से जुड़े परिवारों के सदस्य शामिल थे, जो कामकाज के सिलसिले में भोपाल में रह रहे थे। हादसे में करीब 24 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा की भी मौत होने की जानकारी मिली है, जिसका संबंध मुलताई क्षेत्र से बताया जा रहा है।

सतीश घोड़की ने बताया कि शनिवार सुबह उन्हें फोन पर हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद रिश्तेदार बैतूल से राजस्थान के लिए रवाना हुए और अस्पतालों में भर्ती लोगों की जानकारी जुटाने के प्रयास शुरू किए।

ये यात्री हुए घायल

हादसे में बैतूल जिले के पांच घायलों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें हेमलता संतोष गायकवाड़ (41), निवासी सदर, बैतूल; मोहनिश पिता रविन्द्र झरबड़े (21), निवासी घाट बिरोली, मुलताई; रीता झरबड़े (25), निवासी मीरापुर, बैतूल; वेदांत पिता योगेश झरबड़े (14) और सारांश पिता कमलेश झरबड़े (11), दोनों निवासी घाट बिरोली शामिल हैं।

प्रदेश अध्यक्ष एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि हादसे की सूचना के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हताहत हुए यात्रियों के प्रति गहरा दुख जताया और श्रद्धांजलि दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए खंडेलवाल ने बताया कि सीएम मोहन यादव और मुख्य सचिव से इस संबंध में चर्चा हुई है।